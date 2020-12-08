Приватизацию МПС «Южная» официально приостановили в Хабаровске

Приватизацию МПС «Южную» официально приостановили Фото: Правительство Хабаровского края

Мы уже писали, что у грандиозного объекта построенного три года назад за 650 миллионов бюджетных рублей и призванного разгрузить буквально заваленную отходами мусороперегрузочную станцию «Северная» городские власти планируют сменить форму собственности.

К сожалению, новая станция, построенная по последнему слову техники, не работает. В 2019 году была оформлена лицензия на обработку отходов, но с тех пор МПС практически не эксплуатируется по назначению.

Муниципалитет планирует сделать из МПС «Южная» общество с ограниченной ответственностью. Как считают эксперты, это фактически может означать передачу муниципального объекта в частные руки. В ближайшей перспективе дорогостоящий объект мог быть объединен с АО «Спецавтохозяйство», а городские депутаты лишиться контроля за предприятием, построенным на деньги налогоплательщиков.

- В настоящее время городской администрацией направлен проект решения об изменении плана приватизации на текущий период, с предложением включить в план приватизации данный объект, - подчеркивает Михаил Сидоров, депутат хабаровской городской думы. – В ходе предварительных совещаний и рабочих встреч нам сообщили, что в перспективе его могут передать в уставной капитал акционерного общества «Спецавтохозяйства», которое находится в стопроцентной собственности муниципалитета. Однако у нас возникли ряд вопросов с учетом того, что это коммерческая структура и к большому сожалению мы не можем отслеживать их финансовые потоки. На наше обращение к мэру города мы не получили полольного ответа на предложение включить депутатов в состав наблюдательного совета, и мы не знаем куда по сути дела идет прибыль и в каком направлении развивается предприятие.

На это обратил внимание и глава Хабаровского края. Михаил Дегтярев обратился к городским депутатам и предложил более детально разобраться в ситуации. К нему прислушались. На сегодняшнем заседании городской думы как раз и должен был рассматриваться этот вопрос.

- В ходе заседания думы мы обратились к начальнику городского управления ЖКХ с предложением представить нам иные варианты развития событий и использования данного объекта, - отмечает Михаил Сидоров. – Может быть это будет одно из государственно-частных партнерств, может быть безвозмездное использование либо аренда, но при обязательном условии что этот объект останется в муниципальной собственности, не будет приватизирован и передан в коммерческую структуру. Нам нужна прозрачность, нам нужна ясность. После получения ответа и будет определена судьба МПС.

Стоит отметить стиль руководства врио губернатора Хабаровского края – там, где другие устроили бы показательный разнос, он предпочел общаться с муниципальными властями в конструктивном ключе, без лишнего шума решая важный для региона вопрос. Это, кстати, прослеживается и в его общении с главами районов.