Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил на своем льду ульяновскую «Волгу» со счетом 7:2 Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Ульяновская «Волга», сегодня точно не является фаворитом суперлиги по хоккею с мячом, хотя движение в этом направлении команда предпринимает. «Желто-синие», могут быть очень опасны и способны неожиданно удивить невовремя расслабившегося соперника.

Даже играя с суперкомандой - «СКА-Нефтяником» прошлого сезона - им удавалось почти вытянуть матч, заставив изрядно понервничать тренерский штаб хабаровчан. Хотя, конечно, на выезде «Волга» показывает не лучшие результаты.

Как бы то не было, в этой встрече именно ульяновцы первыми открыли счет. На 22 минуте матча после розыгрыша углового точно по воротам «СКА-Нефтяника» пробил Никита Симиргин. Впрочем, дальше инициатива полностью перешла к армейцам, которые к концу первого тайма сумели забить 3 мяча.

Отличились: Алексей Торгонский (28 минута), Павел Рязанцев (34 минута) и Туомас Мяяття (43 минута). Тем не менее такая активность хабаровского СКА команду из Ульяновска не обескуражила и на второй игровой отрезок они вышли с явными желание отыграться.

Впрочем, забить второй гол в ворота хабаровчан им удалось только на 79 минуте встречи, отличился Евгений Мельников. СКА подевала самоуверенность и двойное удаление. Пенальти голкипер «красно-черных» отбил, но вот гола с игры отразить не сумел.

Собственно, это все мячи, заброшенные гостями в этой игре. Зато игроки СКА раскусили тактически е схемы гостей с легкостью взламывали их оборону успешно атакуя. Во-втором тайме «красно-черные» забросили еще четыре мяча доведя счет до 7:2. Забивали: Павел Рязанцев (58 минута), Артем Бондаренко (64 минута), Александр Антипов (67 минута) и снова Павел Рязанцев (84 минута), реализовавший свободный удар.

- Сегодня игра была непростая, - отметил Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». – Мы вроде начали неплохо, то, о чем мы просили ребят – они выполняли, просто в завершающей стадии не могли забить. Понятно, что мы сами оживили соперников, они два раза доехали до ворот, сделали два угловых и один из них забили. Потом соперник начал кусаться, цепляться. ВО втором тайме движения прибавили и стали ответственное относиться к моментам которые создали и как итог – победили.

Хабаровский СКА зарабатывает заслуженные очки и пока остается дома. Следующий матч армейцы проведут с казанским «Ак Барс-Динамо», откуда в стан «красно-синих» в этом сезоне перешли сразу три ведущих игрока и главный тренер Ильяс Хандаев.

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