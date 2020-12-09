Дело Сергея Фургала: последние новости на 9 декабря 2020 года Фото: Правительство Хабаровского края

Последние новости по делу Сергея Фургала, экс-губернатора Хабаровского края. Напомним, представители ОНК города Москвы посещали бывшего главу региона на прошлой неделе. По итогам визита Марина Литвинович опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram. Она рассказала, что Сергей Иванович по-прежнему лишен возможности общаться с близкими, не получает письма.

Со слов экс-губернатора:

«В СИЗО требуют соблюдения Правил внутреннего распорядка, а в отношении нас можно нарушать закон, получается? Вот и возникаем правовой нигилизм! Он как ржавчина разъедает общество! Если стоит задача наказать человека, то пусть так и говорят прямо. А то получается, что меня все время наказывают как какого-то врага народа и предателя».

Однако были и хорошие новости, например, Сергей Фургал стал получать газету «Арсеньевские вести». Сам экс-губернатор рассказа, что это хорошая газета, благодаря которой он понимает, что происходит в крае. Он благодарен тем, кто оформил для него подписку.

- По здоровью у Фургала все нормально. Ему некоторое время назад сделали КТ, теперь врачи должны провести дополнительные обследования, - подытожила свой отчет Марина Литвинович.

Накануне в интервью газете «Коммерсант» заместитель председателя СК РФ Ростислав Рассохов подтвердил, что расследование по делу Сергея Фургала находится в завершающей стадии. В скором времени экс-губернатору края и его соучастникам предъявят обвинение в окончательной редакции в двух убийствах и покушении на убийство.

К слову, следователи проверят причастность бывшего главу региона к другим преступлениям. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере на предприятии «Амурсталь», совладельцем которого является супруга Сергея Фургала. На сегодняшний день известно об аресте трех подозреваемых. Из них двое были местными депутатами, ранее управлявшими предприятием.