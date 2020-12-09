В Хабаровском крае удалось решить проблему льготных перевозок Фото: Правительство Хабаровского края

Систему оплаты проезда в общественном транспорте для людей, имеющих льготы, при помощи социальной транспортной карты в Хабаровском крае стали вводить еще при прошлом правительстве. Идея хорошая, но ее поспешная реализация привела к конфликту сразу нескольких сторон.

Возмущались перевозчики, которые не до конца понимали систему возмещения расходов, негодовали сами льготники, у которых отказывались принимать СТК в автобусах и трамваях и заставляли платить наличными. Дошло до того, что переругались профильные ведомства города и краевого правительства.

Гордиев узел разрубили в правительстве Хабаровского края. Михаил Дегтярев подписал постановление, разрешающее с 1 февраля будущего года льготникам оплачивать проезд как им будет угодно - либо при помощи СТК, либо бесконтактной картой «Мир» любого банка.

Карты можно будет использовать в пределах установленного лимита. Для реабилитированных лиц и тружеников тыла он составляет 1020 рублей в месяц. Для ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан пожилого возраста, школьников из многодетных семей - 1000 рублей. Для федеральных льготников - 300 рублей. Если федеральный льготник лимит не выбрал, то он переносится на следующий месяц, мало того - деньги сохраняются в течение календарного года.

Как подчеркнули в минсоцзащиты края - региональным льготникам проезд по платежным картам предоставляется по их выбору взамен ежемесячной денежной выплаты, размер которой в зависимости от льготной категории составляет от 720 до 1020 рублей. А для федеральных льготников эта мера поддержки является дополнением к ежемесячной выплате, установленной федеральным законом.

- Поездки по банковской карте «Мир» оплачиваются гражданином за счет собственных средств. Возмещение расходов производится на карту «Мир» в следующем месяце в пределах установленного лимита и совершенных поездок по социальной транспортной карте, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Стоит отметить, что сегодня в Хабаровском крае для оплаты проезда социальную транспортную карту используют около 15,5 тысячи человек. Услуга предоставляется на 137 маршрутах.