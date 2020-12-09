Максименко и Эльмурзаев уходят из «СКА-Хабаровска», а Грачев остается еще на сезон Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Как и обещал Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровска», во время «зимних каникул» в команде начались изменения состава. Как сообщили в пресс-службе клуба, по соглашению сторон были расторгнуты контракты с нападающим Александром Максименко и защитником Магомедом Эльмурзаевым.

- Александр Максименко выступал за «СКА-Хабаровск» с сезона 2017-2018 годов, за основную команду он провел 42 матча, забил один мяч, - рассказали в клубе. - В свою очередь Магомед Эльмурзаев перешел в стан армейцев перед началом сезона 2019-2020. Защитник провел 23 матча, забил два мяча. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» благодарит футболистов за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Зато еще один защитник остается в Хабаровске еще не один сезон. Это Глеб Грачев - пожалуй, один из самых полезных в обороне игроков местного СКА.

- Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» и Глеб Грачев заключили новый контракт, согласно которому украинский защитник будет выступать за наш клуб до конца сезона 2022-2023 годов, - отметили в пресс-службе клуба. - Первоначальное соглашение действовало до мая 2021 года.

Состав хабаровских армейцев Глеб пополнил в начале нынешнего сезона. За это время он провел 24 матча - 21 в первенстве ФНЛ и еще три в играх на Кубок России. Многих болельщиков также интересует судьба Рамазана Гаджимурадова и Армана Кенесова, не появлявшихся в составах на последних матчах. Однако клуб пока хранит молчание.

Сейчас у «СКА-Хабаровска» начинаются «зимние каникулы». На перерыв, который растянется до февраля, футболисты ушли в хорошем настроении, проведя боевой матч в Ярославле против местного «Шинника».

Всего же в первой части сезона игроки СКА провели 26 игр чемпионата, набрав 40 очков, что позволило им обосноваться на седьмой строчке турнирной таблицы Первенства ФНЛ. От четверки лидеров их отделяют 13 очков, от «Нижнего Новгорода», стоящего на первой строке - 18.

В 12 турах армейцы одержали победы, четыре матча провели вничью, 10 встреч - проиграли. Лучше всего команда играла дома - 13 игр, семь побед, три ничьих и три поражения, забив в чужие ворота 15 мячей и пропустив 10.

На выезде показатели заметно хуже - 13 игр, пять побед, одна ничья и семь поражений, забив 19 мячей и пропустив 22. Самая продолжительная беспроигрышная серия армейцев из Хабаровска насчитывает шесть матчей с 24 октября по 21 ноября.

Самым результативным нападающим стал Константин Базелюк - 10 забитых мячей, за ним идет Дмитрий Барков - восемь мячей. Рамазан Гаджимурадов и Ираклий Квеквескири забили по четыре мяча. Владислав Брагин и Владислав Камилов - по два, Даниил Иванков, Кирилл Большаков и Никита Безлихотнов - по одному.

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