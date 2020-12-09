Биробиджанский инвалид объявил голодовку для получения медицинской помощи

Владимир Янченко инвалид первой группы Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В последние годы в Еврейской автономной области возросло количество бездомных и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. В числе таких жителей региона оказался инвалид первой группы Владимир Янченко, который в настоящее время содержится в ОГБУ «Бирофельдский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Накануне 64-летний мужчина решился на отчаянный шаг - объявил голодовку. Корреспондент «КП»-Хабаровск» узнал подробности, побеседовав с участником акции протеста.

С лошади - на больничную койку

- Родился я в Биробиджане. Детство пролетело - наступила взрослая жизнь. Где я только не работал - на пивзаводе, на заводе «Дальсельмаш», на стройках. После развода с женой (отдал ей квартиру) стал бездомным. Трудоустраивался там, где можно жить на рабочем месте, например, работая сторожем, - рассказал Владимир. - Вышел на пенсию и загорелся идеей открыть конно-спортивную секцию для биробиджанских подростков. Мечтал, чтобы ребята бесплатно в моей секции занимались. А пока отлавливал одичавших лошадей - ездил по деревням, прочесывал лес. С конями я подружился еще в школьном возрасте, когда ездил в деревню к бабушке. Таким способом я добыл для будущей секции двух коней, содержал их в самодельном загоне в микрорайоне «Сопка». Затем попалась в лесу бесхозная кобыла, я решил ее объездить. Тот осенний день я не забуду никогда. Дорогу неожиданно перебежал бурундук, и разогнавшаяся кобыла, которую я приручал, резко остановилась. Не удержавшись, я пролетел несколько метров и воткнулся головой в землю. Боль была нестерпимой!

Владимира всегда (пешего или конного) сопровождала собака, и это помогло в трудную минуту. Освободившаяся от наездника лошадь куда-то умчалась, а пес не убегал и скулил возле попавшего в беду хозяина...

- Одна рука у меня чуть-чуть двигалась. Я подозвал собаку, сунул ей фуражку в зубы и сказал: «Дик, иди домой». Дик убежал, и затем вернулся вместе с людьми, которые отправились вслед за псом на поиски. Подоспевшие вызвали скорую помощь, меня увезли в областную больницу. Я получил перелом шейных позвонков, меня практически парализовало. Меня продержали там месяц, но ничего не делали. Затем перевели в биробиджанский Медгородок - в отделение временного содержания, - рассказал Владимир.

Лучше окочуриться, чем так мучиться

По словам Владимира, в Медгородке он пробыл полтора года. Все это время парализованный мужчина умолял сотрудников, чтобы ему назначили медицинское обследование, отправили на МРТ, сделали операцию, но все просьбы оказались напрасны.

- Я постоянно жаловался персоналу: «Почему я просто здесь лежу и умираю? Принимайте какие-то меры, вы же медики». Вероятно, я оказался «проблемой», и в декабре прошлого года меня из Медгородка перевезли в частный социальный центр «Маяк» в селе Найфельд Биробиджанского района, где на пожертвования неравнодушных содержат бездомных. Многие бедолаги оттуда прямиком отправляются в лучший мир. Никакого медицинского обслуживания в «Маяке» нет. Я пробыл в этом приюте восемь месяцев и добился, чтобы меня вернули в Медгородок. Это произошло в сентябре этого года. Я стал опять жаловаться, в том числе на плохое питание, и в середине ноября меня перевезли в «Бирофельдский дом-интернат». Ставят мне здесь какие-то уколы, дают аспирин, а насчет реабилитации ничего не обещают. Мол, лежи да помирай. Но я-то еще не мертвец! Я хочу выздороветь и приносить пользу обществу, - пояснил Владимир Янченко.

С горечью осознав, что ситуация к лучшему не меняется, инвалид первой группы решился на радикальную меру - седьмого декабря этого года он объявил бессрочную голодовку. Цель акции протеста - добиться реабилитации, с помощью специалистов встать на ноги.

- От приема пищи я отказался, пью только воду. Сотрудники дома-интерната уговаривают меня покушать, но бесполезно! Я понимаю, что голодовка угрожает моему здоровью, которое и так оставляет желать лучшего. Возможно, я умру от истощения, но другого выхода у меня не осталось. Лучше окочуриться, чем так мучиться. Руки и ноги постоянно болят. Сказали, что это - последствия травмы. Но как-то ведь можно вылечить меня? Я же не безнадежный. Сделать какую-то операцию, поменять позвонки. Говорят, что прошло уже два года, и время упущено. А почему раньше не обращали на меня внимание, почему не лечили меня? - возмущается инвалид.

Надежда умирает последней?

После смерти Владимир, по его словам, мечтает попасть на небо. Чтобы затем встречать тех, кто отказывал нуждающимся в земной жизни. Человек с ограниченными физическими возможностями надеется, что хоть и запоздало (на том свете), но справедливость восторжествует.

- Если господь заберет меня к себе, я же там с вас с каждого буду индивидуально спрашивать: «Чем вы помогали людям?» Все ваши декларации проверю и узнаю, на что вы деньги потратили, - словно обращаясь к невидимым собеседникам, пригрозил бездомный. - Путин сказал, что у нас должна быть доступная и качественная медицина. Получается, вы игнорируете нашего президента? Вы за него голосовали и забили на его слова? Нельзя так делать...

Как сообщил первый заместитель председателя комитета социальной защиты правительства ЕАО Антон Левчук, еще месяца не прошло, как Владимир находится в «Бирофельдском доме-интернате», куда он был переведен по собственному желанию. Все необходимое для пожилого человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, по линии социальной защиты делается.

- Наши дома-интернаты предназначены для медико-социального ухода: обеспечения койко-местом, питанием, мягким инвентарем. Медицинские манипуляции в учреждении осуществляются только по назначению соответствующих врачей. Владимир Петрович Янченко все свои пожелания может передавать руководству «Бирофельдского дома-интерната», и они будут услышаны. Ранее мы Владимиру Петровичу помогли получить кресло-коляску через Фонд социального страхования. После этого, позвонив по телефону, он обратился ко мне с вопросом о направлении его на санаторно-курортное лечение. Я дал соответствующее поручение для решения вопроса. Если Янченко нужно сделать МРТ (раньше таких просьб не поступало), этот вопрос также можно решить. Я обязательно проверю поступившую информацию о голодовке, мы разберемся с этой ситуацией, - подчеркнул Антон Левчук.

Кстати, как сообщил корреспонденту «КП»-Хабаровск» биробиджанский активист Георгий Нацвлишвили, он решил провести в областном центре серию одиночных пикетов в поддержку Владимира Янченко. Гиви надеется, что сильные мира сего обратят внимание на бедственное положение, в котором оказался парализованный инвалид, и помогут ему поправить здоровье...