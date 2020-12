Афиша на неделю в Хабаровске: искусство в кино. Фото: Большой театр

Городские кинотеатры в последнее время знакомят зрителей не только с блокбастерами и комедиями, но и настоящим искусством, показывая на большом экране спектакли, балет, а также артхаусные фильмы. Посмотрим, что интересного приготовили нам на этой неделе в кино.

«Тыгын Дархан» (12+)

Тыгын Дархан - один из предводителей народа Саха - на рубеже XVI-XVII веков пытается объединить разрозненные роды и племена, чтобы положить конец непрекращающимся междоусобным войнам и противостоять надвигающемуся из далеких земель опасному врагу. Ему противостоят другие лидеры, из-за своей недальновидности принимающие призывы «выскочки» за корыстное желание обманом завладеть чужими землями и богатствами. Близкие Тыгына тоже не понимают его, обвиняя в готовности пожертвовать ими ради своих прихотей. В результате коварных интриг и провокаций Тыгын теряет свое положение, соратников и поддержку, но не сдается и не отказывается от цели. Даже оставшись в полном одиночестве, когда, казалось бы, все возможности исчерпаны, скрываясь от преследования и не поддаваясь на уговоры «быть как все», он идет до конца и готов отдать жизнь ради объединения и будущего своего народа.

«Совкино», ул. Муравьева-Амурского, 34. 16 и 17 декабря в 19:30. Стоимость билетов 250 рублей.

«Золотая маска: «Гамлет» (18+)

Большой знаток человеческих душ, титулуемый в мире как гуру русского психологического театра, Лев Додин в своем «Гамлете» изначально лишает отношения героев какого-либо объема - это не более чем связи, суть которых исчерпывается надписями на футболках: например, This is my King (у Гертруды рядом с портретом Клавдия) или This is my prince (у Офелии как комментарий к портрету Гамлета). Спектакль продолжается два часа без антракта, и в первую же четверть часа зрителю дают понять, что сочувствия здесь недостоин никто.

Нollywood, ул. Тургенева, 46. 22 декабря в 19:00. Стоимость билетов 600 рублей.

«Щелкунчик» (6+)

«Щелкунчик» - самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, неизбежно появляется предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера - и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и Новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.

Сказочности истории добавляют, конечно, и прекрасные артисты, создающие чудо: Анна Никулина, одна из любимых балерин Григоровича, в роли Маши и статный красавец Денис Родькин в роли Щелкунчика-принца.

Нollywood, ул. Тургенева, 46. 20 декабря в 15:00. Стоимость билетов 600 рублей.

ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА

Знаменитые земляки: Артемий Лукашов (6+)

Гродековский музей продолжает рассказывать нам о жизни и деятельности масштабных личностей, имеющих отношение к Дальнему Востоку. Фото: музей имени Н. И. Гродекова

Артемий Максимович Лукашов - один из первых селекционеров плодовых культур на Дальнем Востоке.

Главным достижением Лукашова стало создание культурных районированных сортов груш, объединенных общим названием «лукашовка». Кроме них он вывел еще около двух десятков гибридных сортов яблок, ягодных кустарников, которые впоследствии получили большое распространение по всему Дальнему Востоку, Алтайскому краю, в Омской и Новгородской областях. Груши Лукашова за зимостойкость, урожайность, скороплодность и хорошие вкусовые качества введены в стандарт в Хабаровском и Приморском краях, в Сибири и на Урале.

Выставка представлена на сайте музея имени Н. И. Гродекова.

ЭКСКУРСИЯ

«Кино и музыка» (12+)

Музей «Мир говорящих машин» приглашает хабаровчан в гости. Фото: музей «Мир говорящих машин»

Экспозиция музея размещена в трех тематических залах «Винтаж», «СССР», «Диско».

В музее расскажут о развитии звукозаписи от первых «чудо-машин» с их пластинками и валиками до японских магнитофонов и CD-дисков. Вы узнаете множество жизненных историй, в центре которых один из экспонатов музея, узнаете, как появилась звукозапись и какую песню записали первой. Услышите голоса литераторов ХХ века - Льва Толстого, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и других; политических деятелей - Ленина, Крупской, Сталина, Черчилля, Рузвельта, Че Гевары; голоса фауны, звуки космоса и многое другое.

Сейчас «Мир говорящих машин» предлагает посетителям уникальную экскурсию «Кино и музыка. Иностранное кино». Вы сможете насладиться гостеприимством музея и послушать хорошую музыку во время экскурсии. Обязательна запись по телефону 8-924-205-35-73.

Музей «Мир говорящих машин», ул. Фрунзе, 50. 19 декабря в 16:00. Стоимость билетов 500 рублей, детям до 16 лет - 350 рублей.