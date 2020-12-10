Детские сады, дороги, федеральные вливания: все о бюджете Хабаровского края на 2021 год

В работе депутатского корпуса принял участие и врио губернатора Михаил Дегтярев. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края во втором чтении приняли бюджет региона на 2021 год. В работе депутатского корпуса поучаствовал и врио губернатора Михаил Дегтярев. Событие это знаковое. Как отметила в своем приветственном слове спикер думы Ирина Зикунова, обычно на заседаниях даже по столь важным вопросам присутствует представитель губернатора. Однако Михаил Дегтярев решил иначе и прибыл лично.

- Сегодня знаковое событие - вами утвержден главный финансовый документ Хабаровского края - бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, - отметил он в обращении к депутатскому корпусу. - Бюджет сформирован в непростых экономических условиях. Серьезные коррективы все еще вносит пандемия. Тем не менее правительство края делает ставку на развитие экономики. И важно, что вы, народные избранники, нас в этом поддерживаете.

Бюджет-2021 уже называют социальным. Действительно, количество средств, выделенных на жизненно важные отрасли, вызывает уважение. На мероприятия, которые реализуются в рамках национальных проектов, предусмотрено около 12 миллиардов рублей, в том числе на четыре ключевых нацпроекта - «Демография», «Здравоохранение», «Жилье», «Безопасные и качественные дороги» - более 7 миллиардов рублей. 65% (79,3 миллиарда рублей) бюджетных расходов - на социальную защиту населения, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Для сравнения: в 2019 году доля социальных расходов составляла 62,2%, в 2020 году - 64%. Общие же цифры таковы. Объем доходов краевого бюджета утвержден в объеме 114,944 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 80,6 миллиарда рублей, субсидии и трансферты из федерального бюджета - 33,216 миллиарда рублей, поступления из Фонда содействия развитию ЖКХ - 1,157 миллиарда рублей. Расходная часть оценивается в 122,432 миллиарда рублей. Дефицит - 7,488 миллиарда рублей (7,54%).

- План первоочередных действий по восстановлению экономики нами также принят. Самое главное, на что мы ориентируем министров краевого правительства в следующем году - взаимодействие с федеральными коллегами, - резюмировал врио губернатора. - Продолжим работу по включению наших краевых объектов в федеральные программы - по дорогам, по ремонту и строительству новых школ, по поддержке объектов культуры, по обновлению парка самолетов региональной авиакомпании. Предварительно согласованное софинансирование из федерального бюджета уже превышает идентичный показатель 2020 года на 12%. В течение финансового года, как правило, эти позиции еще пересматриваются в сторону увеличения. Мы приложим все необходимые усилия для этого - коммуникация с федеральным центром отлажена.

Вопрос взаимодействия с федеральной властью - один из ключевых в новой экономической стратегии краевого правительства. Как отмечает политолог Павел Наливайко, обособленность Хабаровского края от федерального центра во многом стала причиной сложившейся в регионе экономической и политической сумятицы.

- Дегтярев прекрасно понимает эту проблему, - отметил эксперт. - Очень важен тот факт, что даже в сложное кризисное время бюджет остался социальным, более того, доля расходов на социальную сферу даже выросла. Это результат грамотной работы по перераспределению как расходов, так и доходов. И, безусловно, активная работа, которую Михаил Дегтярев проводит на федеральном уровне, несомненно приносит свои плоды. Знание структуры управленческого аппарата, то, что Дегтярев как политик федерального уровня хорошо себе представляет, позволяет ему оперативно решать возникающие проблемы там и с теми, кто действительно может их решить. Несомненно, перед правительством региона поставлена крайне амбициозная задача - плановый бюджет 2022 и 2023 сверстаны с нулевым дефицитом. Однако при разумном и правильном подходе эта задача вполне достижима.