В Законодательной думе Хабаровского края утвердили краевой бюджет на ближайшие три года

9 декабря в присутствии врио губернатора Михаила Дегтярева краевые парламентарии приняли главный финансовый документ. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

9 декабря в присутствии врио губернатора Михаила Дегтярева краевые парламентарии приняли главный финансовый документ.

Процесс утверждения закона о бюджете 2021 был непростым. Предложенный правительством края в первом чтении вариант вызвал среди депутатского корпуса горячие дискуссии. В условиях сложной экономической ситуации большинство средств планировалось направить на социальную сферу и поддержку граждан. О стабилизации экономики и инвестиционной политики информации было мало. Ко второму чтению ситуация изменилась - край получит от федерального центра 16,5 миллиарда рублей. Глава края Михаил Дегтярев и спикер регионального парламента Ирина Зикунова после рассмотрения характеристик главного финансового документа в третьем чтении сделали вывод: бюджет не только социально ориентированный, но и апеллирующий к восстановлению и устойчивому развитию экономики.

Бюджет поддержали фракции партии ЛДПР и партии «Единая Россия»:

- Изначально мы были против предложенного варианта бюджета, - отметил депутат Законодательной думы Хабаровского края от фракции «Единая Россия» Геннадий Мальцев. - Мы полагали, что в условиях пандемии количество денежных средств, заложенных на здравоохранение, недостаточно. Сейчас эта статья расходов увеличена почти на пять миллиардов рублей, что, на наш взгляд, справедливо. Мы проголосовали за принятие законопроекта.

Краевые власти выделили под общественно важные нужды рекордное количество средств. На мероприятия, которые реализуются в рамках национальных проектов, предусмотрено около 12 миллиардов рублей, в том числе на четыре ключевых нацпроекта - «Демография», «Здравоохранение», «Жилье», «Безопасные и качественные дороги» - более 7 миллиардов рублей. 1,3 миллиарда рублей выделят на индексацию заработной платы работникам здравоохранения и учреждений социальной защиты, учителям и воспитателям детских садов. Впервые с 2012 года производится индексация нескольких видов социальных выплат и пособий, в том числе краевого материнского капитала.

Общие же цифры таковы. Объем доходов краевого бюджета утвержден в объеме 114,9 миллиарда рублей. Расходная часть оценивается в 122,4 миллиарда рублей. Дефицит составит 7,5 миллиарда рублей.

Михаил Дегтярев поблагодарил депутатов за утверждение главного финансового документа края.

- Несмотря на пандемию, на выпадающие доходы, мы определили точки роста. Будем вкладывать деньги в инвестпроекты. У нас в краевой адресной инвестиционной программе 80 объектов. В частности детский сад в Циммермановке Ульчского района, в поселке Литовко Амурского района, и, как и обещали - детский сад в селе имени Полины Осипенко, - отметил Михаил Дегтярев.

Ирина Зикунова добавила, что это заседание можно назвать знаковым и социально значимым.

- Мы закончили календарь рассмотрения важнейшего финансового закона Хабаровского края, - подчеркнула она. - И получили инструмент финансирования всех процессов социально-экономической жизни региона. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев также подчеркнул факт социальной ориентированности бюджета Хабаровского края будущего года и хороший фундамент для восстановления экономики нашего региона.