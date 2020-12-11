Умер хабаровский художник Владимир Бабуров, автор памятника Николаю Задорнову

Владимир Бабуров стал автором 20 памятников и мемориальных досок. Фото: Инстаграм художника Фото: Из личного архива героя публикации

В Хабаровске на 74 году жизни не стало Владимира Бабурова, известного художника, талантливого скульптора, автора памятника Николаю Задорнову. Он творил всю жизнь, стал автором 20 памятников и мемориальных досок.

Владимир Бабуров родом из Кирова, но волею судьбы оказался в Хабаровске. Художник очень любил этот город и край, здесь смог раскрыть свой творческий потенциал. Он считал, что у Хабаровска есть свой шарм, и всегда возвращался сюда, в свою уютную мастерскую, заставленную макетами скульптур, которые до сих пор ждут своего часа.

Владимир Бабуров родом из Кирова, но волею судьбы оказался в Хабаровске. Фото: Инстаграм художника Фото: Из личного архива героя публикации

Довелось и мне побывать в мастерской художника. В проходе меня встретил интеллигентный мужчина с лучезарной улыбкой, он был в очках, розовой клетчатой рубашке и потертых джинсах. Владимир Бабуров пригласил в комнату, усадил на диван и настоял на угощениях. По уютным креслам, укутанным теплыми пледами, лениво сновал упитанный кот с черной мордочкой, во время беседы он свернулся калачиком на ногах художника. В мастерской пахло замечательным кофе, угощали нас вяленой олениной.

Я была поражена трудолюбием Владимира Бабурова. Стены мастерской украшали картины, на многочисленных полках и ящиках стояли макеты скульптур животных, муз, людей, зданий и так далее. Самые почетные места были отведены Антону Чехову, снимающему котелок перед Амуром, Дерсу Узала с ружьем, вдумчивому Всеволоду Сысоеву, серьезному адмиралу Невельскому. Художник считал, что памятники этим людям должны обязательно появиться в Хабаровске. Наверно, это было его мечтой.

Художник считал, что в Хабаровске должен появиться памятник адмиралу Невельскому. Фото: Инстаграм художника Фото: Из личного архива героя публикации

В мастерской были рады гостям и серьезным беседам. Много говорили о работе, о творчестве, положении дел в регионе и прошлом. Владимир Бабуров любил рассказывать про деда, который участвовал в обороне Порт-Артура и получил за это часы от самого адмирала, любил вспоминать, как встречался с семьей Николая Задорнова, чтобы учесть все детали будущего памятника.

Владимир Бабуров рассказывал о путешествиях и признавался, что счастлив. Счастлив, потому что занимается любимым делом, счастлив, потому что живет в гармони, счастлив, потому что любимая женщина рядом.

Спасибо, Владимир Филиппович, за ваше творчество, за ваши эмоции, за все. «КП»-Хабаровск» приносит соболезнования родным и близким художника. Край лишился поистине одаренного человека, который был талантлив во всем.