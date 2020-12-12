Легальную древесину вносите в систему: проект закона о поправках в лесной кодекс РФ обсудили депутаты парламента Хабаровского края

Снизить криминализированность отрасли - основная задача нового законопроекта «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования отношений, связанных с оборотом древесины» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

По оценкам различных экспертов, до 30 процентов лесной продукции добывается незаконным способом. Государство недополучает огромные средства, экологии наносится серьезный ущерб. Снизить криминализированность отрасли - основная задача нового законопроекта «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования отношений, связанных с оборотом древесины», который рассматривался на заседании комитета парламента Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

- Мы все имеем представление, что в федеральном лесном законодательстве есть пробелы, от этого, возможно, и краевые законы работают не так, как должны. Дума седьмого созыва очень внимательно относится к лесной отрасли, мы считаем, что она должна быть локомотивом в развитии нашего края. Депутаты озабочены тем, чтобы какими-то действиями не уйти в излишнее регулирование сферы. Это почва для коррупции, нам этого нельзя допустить, - сказал Виктор Лопатин, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

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В проекте закона предложено разрешительные и отчетные документы по использованию лесов формировать в электронном виде в единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней (Лес ЕГАИС). В ней же будет регистрироваться электронная сопроводительная бумага на перевозку древесины. Если же информация об объемах, виде и ассортименте товара будет неверна, транспортировку запретят.

Учет древесины, сделки с ней и заключение договоров по использованию лесов с рубками лесных насаждений также будут происходить в электронном формате. Склады и объекты переработки предлагается регистрировать в ЕГАИС.

- Внедрение этой единой системы даст возможность сделать отрасль прозрачной. Понимаю, что возникают вопросы к закону у представителей бизнеса, но это, наверное, неизбежный момент, когда государство пытается ужесточить контроль и ввести четкий учет, - прокомментировала Наталия Титова, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами региона, органами местного самоуправления.

Также законопроектом предлагается создать систему федерального института госнадзора в сфере перевозки древесины, выгрузки, погрузки, переработки и хранения, учета древесинных сделок. Однако этот пункт вызывает вопросы у Госдумы РФ, которая рассматривает документ.

- С точки зрения бизнеса риск коррупционной составляющей этого мероприятия превышает все плюсы от его введения. По кодексу об административных правонарушениях, цена вопроса одного нарушения может составлять от 755 тысяч рублей до 1 миллиона 185 тысяч рублей. При условии, что зарплата федерального инспектора составит около 50 тысяч рублей. Соблазн как выписать такие штрафы, как и договориться, у проверяющего будет очень высок. При таком раскладе придется контролировать деятельность контролеров, - считает бизнесмен Андрей Захаренков.

В ЛЕС С ДРЕВОВАЛОМ НЕЛЬЗЯ

Одно из предложений в законопроекте, которое отметили парламентарии Хабаровского края, говорит о том, что в лесу запрещено находиться с лесозаготовительной техникой. Найдут - приравняют к правонарушению.

Проект закона также предлагает ввести административное обследование лесов. Это позволит на основе анализа данных дистанционного зондирования и информационных систем принимать решения о проверках.

ЭФФЕКТ

Главное - это, конечно, социально-экономический эффект от принятия законопроекта. Кроме снижения вреда от незаконных рубок, увеличится налогооблагаемая база.

Лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия будут ставить на баланс запасы сырья с момента заготовки в лесосеке. В дальнейшем обороте это позволит увеличить налогооблагаемую базу от сделок с древесиной, которые ранее были в сером сегменте рынка.

Учет списания древесины в отходы позволит узнавать реальные объемы платежа за вред окружающей среде от лесопромышленных предприятий.