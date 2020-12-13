Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 13 декабря 2020 года

За последние сутки в регионе зарегистрировали 340 новых случаев заболевания COVID-19 Фото: Правительство Хабаровского края

По состоянию на утро 13 декабря 2020 года число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа увеличилось на 340 человек и составило 28610.

По сообщению краевого министерства здравоохранения в настоящее время на лечении находится 5678 человек. Из них в стационаре 2718, на амбулаторном лечении - 2960. Для лечения больных COVID – 19 развернута 3291 койка. Свободно 573. На лечении находится 42 тяжелых пациента, они подключены к аппаратам ИВЛ. Двое пациентов скончались.

Большинство заболевших за последние сутки относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет.

Подавляющее большинство случаев выявлено в краевой столице – 270 человек 2 заболевших – жители Комсомольска-на-Амуре. 8 заболевших выявлено в районе имени Лазо. 8 человек, жители Бикинского района. В Вяземском районе – 25 человек. Также, по информации минздрава Хабаровского края 17 заболевших – жители Охотского района, пятеро – Николаевского.

Напомним, с 23 ноября на территории региона введен режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.