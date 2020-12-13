В ЕАО празднуют Хануку

Первую ханукальную свечу зажгли в центре Биробиджана Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В Биробиджане ежегодно отмечают праздники еврейского календаря. Накануне в областном центре провели ритуал в честь "праздника света и огня" - Хануки. К шести часам вечера на местном Арбате (пешеходном участке улицы Шолом-Алейхема) стали собираться биробиджанцы всех возрастов, большинство из которых были в защитных масках. Кто-то привел с собой даже детей дошкольного возраста - приобщить подрастающее поколение к вечным ценностям. За общественным порядком следили сотрудники полиции.

Взгляды собравшихся притягивала металлическая ханукия высотой более двух метров, которую смонтировали на Арбате специально к празднику, уложив к ситуационному объекту ковровую дорожку красного цвета. Рядом светился экран с шестиконечной звездой Давида. Из колонок неслись зажигательные мелодии - кто-то пританцовывал в такт музыке, чтобы согреться (мороз крепчал). В 18:30 по местному времени около сотни собравшихся приветствовал ведущий мероприятия.

- Во втором веке до нашей эры завоеватели в лице Антиоха захотели покончить с иудаизмом. Они разрушили и осквернили главный храм Иерусалима. Но еврейский народ восстал, освободил и осветил святое место. При этом залитое в храмовый светильник масло, которого должно было хватить всего на один день, горело восемь дней. Именно поэтому Ханука считается праздником величия света. Именно Ханука дает нам веру в то, что добро побеждает зло, а свет побеждает тьму, - рассказал ведущий.

Перед собравшимися выступили представители областного правительства и главный раввин Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Из неосвещенного сектора появился заместитель председателя правительства ЕАО по вопросам безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Илья Семенов. Энергично поднявшись по ковровой дорожке, чиновник приветствовал публику.

- Дорогие друзья! От имени губернатора области Ростислава Эрнстовича Гольдштейна, правительства и себя лично хочу вас поздравить со светлым праздником Ханука. Празднуем мы этот замечательный день обычно в холодное вечернее время. Это - отличительная особенность нашей области. Свет Хануки олицетворяет те успехи, которые мы достигли в этом году, и движение к будущему - тому свету, который будет согревать нас дальше, - подчеркнул Илья Семенов. - Хотел бы пожелать всем жителям области всего наилучшего, добра, мира, благополучия и здоровья! Еще раз - с праздником! Светлой всем Хануки!

Из искры возгорится пламя

Эстафету поздравлений подхватил главный раввин Еврейской автономной области Эфраим Колпак. При его появлении раздались дружные аплодисменты.

- Отличительная черта еврейских праздников - их вечная актуальность. Когда мы говорим про маленький кувшинчик масла, который был найден, это - не только исторический факт, но и символ. Символ тго, что в каждом человеке, какой бы образ жизни он не вел, все-равно теплится искра веры во Всевышнего, все-равно есть маленький кувшинчик святого, не тронутого ничем масла, - пояснил ребе. - И Ханука - это самое время, чтобы этот кувшинчик, чтобы эта искра превратилась в большое теплое пламя. Всех - с праздником!

На праздник принято собираться всей семьей Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Почетное право зажечь шамаш (девятый светильник) предоставили Илье Семенову. Заместитель председателя правительства ЕАО по вопросам безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами взял в руки длинную палку с горящим концом и, под крики собравшихся, исполнил древний ритуал. Первую ханукальную свечу (церемониЯ продолжалась) зажег главный раввин ЕАО Эфраим Колпак. Он нараспев прочитал древнюю еврейскую молитву - многие из собравшихся с воодушевлением подхватывали знакомые слова.

- Так будет все восемь дней, пока длится праздник Ханука. Каждый день будут зажигать еще одну свечу, пока не засияют все. Этот обычай тянется из глубины веков. И через сто лет, когда нас уже не будет, люди точно также будут праздновать Хануку и радоваться свету. Это настоящее чудо, - поделился своими впечатлениями биробиджанец Олег, один из участников праздничного мероприятия на свежем воздухе.

Завершилась встреча Хануки на гастрономической ноте - ведущая пригласила отведать всех желающих сладких пончиков, правда, не уточнив местонахождения ситуационного пункта раздачи. Повезло тем, кто оказался ближе к двум дамам, которые раздавали бесплатные угощения. Но даже те, кому не хватило пончиков, по их словам, не расстроились. Вокруг звучали шутки и радостные восклицания, кто-то делал селфи на фоне ханукии - на память о чудесном зимнем вечере...