Google в России включил хабаровские акции протеста в список итогов года

Митинги в Хабаровске попали в рейтинг Google Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

До Нового 2021 года осталось 18 дней. Самое время для резюме. Подвели итоги и в российском офисе компании Google. В видеоролике длинной в 2 минуты 43 секунды авторы уместили статистику ключевых запросов за весь уходящий год.

В компании коронавируса, беспорядков в Белоруссии, конфликта в Нагорном Карабахе и поправок в Конституцию оказались и незаконные акции протеста в Хабаровске, которые также вошли в рейтинг событий года. Наибольший интерес пользователей протесты в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала вызывали в июле – августе 2020 года. С наступлением осени интерес пользователей к данной теме стал снижаться.

Сам ролик призывает зрителей быть внимательными и дружелюбными по отношению друг к другу, беречь свое здоровье и заботиться о здоровье своих близких.