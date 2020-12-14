Как установить елку: лайфхаки для хабаровчан, чтобы дерево не упало и не сгорело на празднике Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Хабаровского края уже готовы встречать Новый год - в некоторых домах и квартирах уже появились елки, хранительницы домашнего очага обдумывают меню к новогоднему столу, родители выбирают подарки детям. Праздник праздником, однако и в это время могут возникать экстренные ситуации. Чтобы их избежать, рассказываем, как правильно установить елку, чтобы она не сгорела и не упала.

С помощью свеч можно создать романтическую атмосферу или ощущение волшебства. Однако новогоднее дерево и свеча несовместимы. Елка, как натуральная, так и искусственная может легко загореться, и тогда уже точно будет не до праздника. Соседство хвойной красавицы рядом с печкой, камином или обогревателем также нежелательно.

- Решили украсить дерево гирляндой? Хорошая идея, но тогда не оставляйте без присмотра включенную в сеть иллюминацию. Помните, она как электроприбор может давать сбои, искрить и перегорать. Кстати, если уж так хочется гирлянду, тогда выбирайте изделия заводского производства, убедитесь в ее исправности, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ставить елку нужно на устойчивую подставку. Если дома животные или дети, плохо установленное дерево имеет все шансы опрокинуться еще до праздника, а это уже само по себе неприятно. Кстати, многие верят, что упавшая на празднике елка - это не к добру и сулит проблемы в наступающем году.

Когда устанавливаете елку, помните, что ее ветки не должны соприкасаться со стенами, а макушка не должна упираться в потолок.

Кстати, если дома есть кот или кошка, то лучше отказаться от украшения елки мишурой «дождик». Животное не от великого желания жует крашенную фольгу - оно просто не может ее выплюнуть из-за особенностей строения языка. Праздник для питомца, наевшегося «дождика», может закончиться трагически.