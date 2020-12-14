Итоги деятельности дальневосточного филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» в 2020 году

Специалисты РОСДОРНИИ осуществляют мониторинг качества дорог

На сегодняшний день «РОСДОРНИИ» является одним из ключевых исполнителей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (НП «БКАД»). На базе института и его филиалов с 2019 года открыт общеотраслевой центр компетенции (ОЦК) по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, который приступил к контролю работ по масштабному реформированию отрасли с целью достижения основных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Одна из задач дальневосточного филиала как общеотраслевого центра компетенций - это проведение выборочного мониторинга (аудита) качества дорожных работ и диагностика автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в десяти регионах Дальнего Востока, в том числе и Хабаровского края.

В ходе выборочного мониторинга качества проводится сопровождение дорожных работ на выбранных объектах на всех этапах - от составления документации до приемки работ, в том числе мониторинг (аудит) качества проводится на объектах, где применяются новые и наилучшие технологии. Также во время проверки качества специалисты Дальневосточного филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» среди прочего проводят отбор проб исходных данных материалов и готовых смесей, выборочный отбор проб из устроенных конструктивов, мониторинг соблюдения заявленной технологии. Пробы направляются на испытания в лабораторию филиала.

Хочется напомнить, что использование технологий из специального реестра (реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения - РННТ) обязательно для всех 83-х регионов России, которые принимают участие в НП «БКАД». В 2020 году 20% заключенных контрактов на дорожные работы (в рамках нацпроекта) должны предусматривать использование новых технологий. В 2020 году этот показатель должен составлять 80%.

Отметим, что регионы Дальнего Востока активно начинают внедрять новые технологии, в частности широкое распространение получает внедрение технологии устройства слоев покрытия по методу объемного проектирования. Грамотное применение такой технологии должно существенно увеличить срок службы дороги (устройство дорожной одежды из ЩМА, Superpave в Забайкальском и Камчатском краях, технология ресайклинга в Республике Саха (Якутия) и ЕАО, технология армирования слоев дорожного покрытия во всех субъектах РФ за исключением Чукотского АО, использование в приготовлении асфальтобетонной смеси полимерных битумов в Хабаровском крае и так далее).

В ходе диагностики дорог в рамках НП «БКАД» дальневосточный филиал ФАУ «РОСДОРНИИ» выполняет работу по:

- диагностике участков автомобильных дорог после ввода в эксплуатацию (после ремонта или реконструкции);

- диагностике участков автомобильных дорог с применением новых и наилучших технологий;

- выборочной диагностике участков автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии.

Одной из основных целей является достижение следующих показателей: увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% и улично-дорожной сети городских агломераций не менее чем до 85% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года). В Хабаровском крае региональных - 60,6%, улично-дорожной сети - 86,71%).

Для выполнения стоящих задач в рамках НП «БКАД» дальневосточный филиал в 2020 году был существенно «перевооружен» новым оборудованием и техникой. Получены новые дорожные лаборатории и лаборатории для аудита качества дорожных работ, укомплектованные новым, современным оборудованием и измерительными приборами. Передвижные дорожные лаборатории позволяют выполнять практически все необходимые измерения в автоматическом режиме (в режиме безостановочного движения). Новое испытательное лабораторное оборудование позволяет определить как физические, так и эксплуатационные показатели асфальтобетона в соответствии с требованиями новых ГОСТов, исследовать свойства минеральных материалов, входящих в состав асфальтобетона. Особенно отличительно, что как в испытательной лаборатории, так и в передвижных лабораториях имеется новое оборудование для расширенного испытания свойств битума, позволяющее проводить широкий комплекс испытаний вяжущего материала на объектах строительства.

В рамках осуществления функции общеотраслевого центра компетенций по внедрению новых материалов и технологий для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, реализуемых по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», специалистами отделения аудита качества и внедрения новых технологий дальневосточного филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» в текущем году в Хабаровском крае осуществлен выездной аудит на восьми объектах (три из них в Хабаровске, три в Комсомольске-на-Амуре, по одному в Хабаровском и Вяземском муниципальных районах) общей протяженностью 17 километров.

В ходе мониторинга была проведена проверка готовности асфальтобетонных заводов подрядных организаций, произведен отбор 30 проб используемых дорожно-строительных материалов и 11 проб асфальтобетонного покрытия с целью подтверждения их соответствия паспортным данным и нормативным требованиям, проверена ровность и уклоны укладки асфальтобетонного покрытия. Особое внимание было уделено лабораторному контролю качества выполняемых работ, их укомплектованности, своевременной поверке и аттестации средств измерений, наличию технологических карт контроля качества.

По итогам мониторинга в субъекты ДФО направлены письма с замечаниями и рекомендациями по объектам мониторинга, в том числе и по объектам Хабаровского края.

В части внедрения новых технологий статистика такова - только на одном объекте применены новые технологии, это «Автомобильная дорога «Подъезд к селу Капитоновка» на участке км 0 - км 6+700»). В сравнении с другими субъектами ДФО, к сожалению, Хабаровский край по данному направлению относится к отстающим.

В 2020 году дальневосточным филиалом ФАУ «РОСДОРНИИ» обследовано 17 237,026 километра автомобильных дорог, из них:

- в рамках исполнения государственного задания по исполнению НП «БКАД» обследовано всего автодорог и участков после ремонта 647 штук протяженностью 7 338,594 километра, из них на территории Хабаровского края 126 автодорог протяженностью 821,952 километра.

- по исполнению государственного контракта с Росавтодором обследовано 9 477,556 километра федеральных автомобильных дорог, из которых 1097 километра пролегают на территории Хабаровского края.

- по исполнению контрактов с муниципальными образованиями Хабаровского края выполнено обследование 150 автомобильных дорог и улиц протяженностью 420,876 километра.

Дальневосточным филиалом было проведено испытаний более 300 проб дорожно-строительных материалов (ДСМ), из них:

- 113 проб по проверке качества минеральных материалов (щебень, природный песок, отсев дробления, асфальтобетоны);

- 117 проб по проверке качества бетона мостовых конструкций, из них более 30 в Хабаровском крае;

- 57 проб по проверке качества асфальтобетона на автомобильных дорогах Хабаровского района и другие.

По выявленным в результате испытаний несоответствиям требованиям НТД заказчиками были приняты необходимые меры к исправлению недостатков.