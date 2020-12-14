Хотели в Сочи, а поедут в Турцию: в «СКА-Хабаровске» рассказали, как проведут зимние сборы Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Как сообщили в хабаровском клубе, подготовку ко второй части первенства Футбольной национальной лиги «красно-синие» начнут уже в первых числах января. Армейцы планируют провести как минимум два этапа подготовки, но уверенности, что все пройдет так, как запланировано, нет.

Слишком уж непредсказуемый год, и так уже сломавший большинство планов практически у всех спортсменов, а что будет дальше - неизвестно даже оракулам. В частности ранее «СКА-Хабаровск» планировал начать подготовку к весне в Сочи, но пришлось срочно менять место сборов.

- Мы хотели провести первые сборы в Сочи, забронировали гостиницу «Парус», но она оказалась в подведомстве министерства спорта, и в указанные нами сроки там будут проживать борцы, которые готовятся к Олимпиаде. В итоге нам отказали, - сообщил Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск», в интервью коллегам.

Сейчас решено, что команда отправится в Турцию, где с 9 по 25 января начнет понемногу набирать игровую форму, вторая часть подготовки пройдет скорее всего там же, время пока уточняется. Примерно за неделю до матча с ЦСКА хабаровские футболисты переберутся в Москву, где будут уже целенаправленно готовиться к кубковой игре с московскими армейцами.

Напомним, что первую часть первенства «СКА-Хабаровск» завершил победой над ярославским «Шинником», и сейчас команда занимает седьмую строчку турнирной таблицы первенства ФНЛ с 40 очками в активе. От четверки лидеров «красно-синих» отделяют 13 очков.

Как подтвердил главный тренер хабаровских армейцев, он по-прежнему не снимает с команды задачи завершить сезон как можно ближе к четверке лидеров. Как неоднократно заявлял Сергей Юран, в перспективе он готов вывести хабаровчан в Премьер-Лигу отечественного футбола.

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