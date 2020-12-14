В Ванинском муниипальном районе Хабаровского края подвели итоги 2020 года

В преддверии нового года к землякам обратился глава Ванинского района Александр Наумов Фото: Предоставлено

В преддверии Нового года к землякам обратился глава Ванинского района Александр Наумов.

- Мы с вами на пороге нового 2021 года. Отмечать этот замечательный праздник - одна из наших самых теплых, сердечных традиций. Она передается из поколения в поколение, объединяя всех нас, - отметил он. - Хабаровский край сегодня - динамично развивающийся современный регион и один из самых привлекательных уголков Российской Федерации, а для нас, ванинцев, благодаря созидательной работе правительства края побережье Татарского пролива, на котором расположен Ванинский район, стало одним из крупных территориально-промышленных комплексов Хабаровского края.

Наш край - территория, где работают талантливые и трудолюбивые люди - все те, кто каждый день меняет нашу с вами жизнь к лучшему, которые не только работают во благо его процветания, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души.

Желаю всем жителям Хабаровского края здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье царят согласие и благополучие!