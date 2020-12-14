С наступающим Новым годом хабаровчан поздравляет компания «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»

Каждый наступающий год – это время новых надежд, новых планов и достижений Фото: Предоставлено

Коллектив АСРО «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» поздравляет жителей и гостей Хабаровского края с наступающим Новым годом!

Каждый наступающий год - это время новых надежд, новых планов и достижений. Желаем всем в наступающем году веры в себя и свои силы, вдохновения, успешного завершения начатых и реализации новых проектов. Все намеченные планы мы обязательно воплотим в жизнь благодаря участию каждого из нас!

Пусть Новый год принесет много светлых моментов, ярких впечатлений, приятных сюрпризов и наполнит каждый дом радостью и счастьем!

Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия вам, вашим близким и родным! Стабильности и процветания нашему краю!