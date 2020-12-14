Ваш комфорт, благополучие, уют - наша работа!

Итоги года подводят в компании "Уют" Фото: Предоставлено

Дорогие друзья! 2020-й год был непростым для всех нас. И тем не менее у каждого обязательно найдется повод вспомнить теплые моменты уходящего года.

Несмотря на все трудности, мы продолжаем работу над предоставлением жителям качественных коммунальных услуг, поддерживаем чистоту наших дворов.

Пусть в наступающем году воплотятся в жизнь наши мечты и надежды, а каждому доброму начинанию будет способствовать успех! Пусть вместе с праздником в наши дома придут радость, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам благополучия, любви и процветания! С Новым годом!

Коллектив УК ООО «Уют» в лице В. С. Петрова.