Управляющие компании в Хабаровском крае попадут под жесткий контроль правительства региона и прокуратуры Фото: Правительство Хабаровского края

С тех пор как Михаил Дегтярев стал врио Хабаровского края никого уже не удивляют визиты в регион крупных московских чинов. Причем такие поездки теперь заканчиваются не просто общими словами, а конкретными, влияющими на жизнь края договоренностями. На этот раз в Хабаровск прибыл заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин, с которым глава регионе провел совместных прием граждан.

Одним из вопросов, с которым столкнулись Демешин и Дегтярев – мусорная реформа в отдаленных поселках края». Если говорить конкретнее – жительница рабочего поселка Заветы Ильича пожаловалась на то, что в ее управляющей компании длительное время не вывозится бытовой мусор, скапливаясь и нарушая экологию поселка.

- Мусорные свалки наблюдаю длительное время, - отметила женщина. – Считаю, как житель что и управляющая компания и администрация поселка должны наладить контроль за своевременным вывозом мусора. Потому что такие огромные скопления мусора просто недопустимы.

Характерно, что эта проблема касается не только Ванинского района – по всей стране идет мусорная реформа и везде возникают проблемы с обслуживающими организациями. С 1 декабря в Хабаровском крае начал работу региональный оператор, но такие обращения в правительство региона поступают регулярно. К сожалению, пока мусорная реформа движется со скрипом, сталкиваясь с многочисленными проблемами и даже саботажем со стороны управляющих компаний.

Так что краю крайне необходима будет помощь прокуратуры в контроле за работой управляющих компаний, которые обязаны вывести строчку про отходы из своих квитанций и работать в тандеме с регоператором. По просьбе Дегтярёва прокуратура готова более плотно включиться в процесс контроля за работой обслуживающих компаний и регоператора, взяв ситуацию под контроль.

В данном случае речь идет о ТСЖ «Николаевка» - Советско-Гаванскому городскому прокурору поручено внести представление этой организации по обеспечению своевременного вывоза ТБО. Так же Дмитрий Демешин отметил, что локальный вопрос жительницы Заветов Ильича обозначает необходимость рассматривать эту проблему в комплексе.

- Давайте прокуроры вам помогут посмотреть, где те слабые звенья, - отметил заместитель генпрокурора. - Чтобы не граждане нам сигнализировали о них, а чтобы мы изначально увидели их, проанализировали ситуацию и уже зимой прореагировали по всем случаям – на примере, который нам привела заявительница. Эту задачу поставлю прокурору края – не только по ТСЖ, но и по компетенции муниципального контроля.

Как в свою очередь отметил Михаил Дегтярев – местное министерство ЖКХ возьмет на себя обязательство укреплять взаимодействие управляющих компаний с региональными операторами. Он поблагодарил обратившуюся жительницу Ванинского района, сказав, что подобные сигналы помогают увидеть сложности, которые есть в вопросе вывоза твердых бытовых отходов.

- Эту тему будем решать системно, а прокуроры нам помогут с надзором, - подчеркнул врио губернатора края.