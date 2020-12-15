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Михаил Дегтярев - врачам: «Наша обязанность - создать все условия для вашей работы»

Глава Хабаровского края побывал в «красной зоне» городской больницы №10, побеседовал с пациентами и вручил медикам президентские награды
Мария Ненашева
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Михаил Дегтярев лично убедился, что больные коронавирусом получают помощь на высоком уровне

Михаил Дегтярев лично убедился, что больные коронавирусом получают помощь на высоком уровне

Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровская «десятка», она же городская больница №10, сейчас поистине поле боя. Круглые сутки семь дней в неделю врачи и медицинский персонал борются за здоровье, а зачастую и за жизнь пациентов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «КРАСНУЮ ЗОНУ»

Стационар получил статус инфекционного госпиталя сразу, как уровень заболеваемости ковидом в Хабаровске перевалил за первый десяток - еще в марте. Словосочетание «красная зона» прочно вошло в обиход, ведь именно так называются те помещения, где находятся больные коронавирусом нового типа. Врачи «десятки», как и тысячи их коллег по всему миру, заходят в эту зону каждый день. В госпитале, с учетом временно переданных в управление больнице двух зданий, 630 коек. За девять месяцев работы через инфекционный госпиталь прошли восемь с половиной тысяч человек, у 5849 подтвердился ковид.

Сегодня, 15 декабря, в «красной зоне» десятой горбольницы побывал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Глава края хотел лично убедиться в том, что он и краевые министерства сделали все, чтобы в госпитале было все необходимое оборудование, пациенты получали лечение в полном объеме, а у медперсонала были достойные условия работы.

С собой Михаил Дегтярев принес хорошую новость: уже скоро начнется вакцинация от коронавируса среди медиков.

- Сейчас мы получили новую партию вакцины «Спутник V», в первую очередь ее получат именно медицинские работники, контактирующие с зараженными коронавирусом пациентами. Наша обязанность - создать все необходимые условия для работы, в том числе по возможности обезопасить их, - подчеркнул врио губернатора.

Круглые сутки медики борются за здоровье, а зачастую и жизнь пациентов

Круглые сутки медики борются за здоровье, а зачастую и жизнь пациентов

Фото: Правительство Хабаровского края

ИЗВИНЕНИЯ ПРИНЯТЫ, ОБИД НЕ ОСТАЛОСЬ

Думаю, все уже знают, что медперсонал, работающий с коронавирусными больными, по указу президента получает стимулирующие выплаты. Из федерального бюджета на эти цели Хабаровский край получил 121 миллион рублей. Власти края решили со своей стороны тоже поддержать медиков - распоряжением врио губернатора из резервного фонда выделено еще без малого 140 миллионов рублей.

К сожалению, сложилась неприятная ситуация: из-за технической накладки выплату за октябрь задержали, деньги поступили только в первых числах декабря. Михаил Дегтярев, когда получил первые сигналы, потребовал разобраться с проблемой. Визит в больницу он использовал как возможность лично извиниться перед врачами и медицинскими работниками.

- Не имеет значения, по чьей вине возникла техническая ошибка, заставившая ждать перечисления средств из федерального центра. Куратор социального блока и глава минздрава несут личную ответственность за своевременность всех выплат, - подчеркнул врио губернатора.

Врачи горбольницы поблагодарили за внимание. Конечно, врачебный долг в приоритете, но все же приятно осознавать, что за нелегкий труд - а нагрузка сейчас возросла на порядок - получишь вознаграждение. Можно побаловать семью, которую в эти тяжелые дни видишь редко, приятными сюрпризами, можно отложить на будущий отпуск. А он однажды будет, в этом никто из нас не сомневается. Не может быть по-другому с такими врачами, как наши.

НАГРАДА ДЛЯ НАШИХ СУПЕРГЕРОЕВ

Тяжелый труд медиков отметили на самом верху - Михаил Дегтярев пришел в больницу не только со словами благодарности. Прямо в «красной зоне» он вручил орден Пирогова врачу-анестезиологу-реаниматологу Советско-Гаванской районной больницы Виталию Зубаню. Орденоносец - выпускник Хабаровского государственного медицинского института (ныне ДВГМУ), трудовой стаж почти тридцать лет. В апреле 2020 года Виталий Викторович возглавил инфекционный стационар на сто коек. Работая с «тяжелыми» пациентами, сам заразился и оказался на больничной койке в Хабаровске. Принимая орден, Виталий Зубань поблагодарил в первую очередь свой коллектив.

- Эта награда - не только моя, а всего коллектива нашей районной больницы, - сказал Виталий Зубань.

Орден Пирогова вручают за самоотверженный труд в условиях эпидемии, чрезвычайных ситуаций и обстоятельствах, связанных с риском для жизни медика

Орден Пирогова вручают за самоотверженный труд в условиях эпидемии, чрезвычайных ситуаций и обстоятельствах, связанных с риском для жизни медика

Фото: Правительство Хабаровского края

Кроме Виталия Викторовича, орден Пирогова получили 19 сотрудников горбольницы №10. Подарок получила и сама «десятка» - сегодня же здесь введен в эксплуатацию новый, 64-срезовый томограф. Старый исчерпал свой ресурс и стал часто проситься на ремонт. Но что такое простаивающий томограф в инфекционном госпитале? Дорогостоящий аппарат подарила больнице компания Incisive CT - компания, специализирующаяся на геолого-разведочных, геофизических и геохимических работах в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Капитальный ремонт помещений под томограф и предшествующую ему разработку проектно-сметной документации оплатил краевой бюджет - 6,5 миллиона рублей были выделены на эти цели.

Кстати, схема лечения больных коронавирусом по мере накопления знаний об этой инфекции совершенствуется. Сейчас после проведения КТ-исследования пациентам с COVID-19 прямо в поликлинике десятой горбольницы выдают лекарства. Речь идет о тех пациентах, которые отправлены на амбулаторное лечение. Благодаря такой схеме удается, во-первых, эффективнее использовать коечный фонд, во-вторых, ускоряется процесс выздоровления.

Покидая «красную зону», Михаил Дегтярев еще раз поблагодарил врачей и пожелал пациентам здоровья. Некоторые из них были немало удивлены тому, что первое лицо края не побоялось переступить порог инфекционного госпиталя. Но, похоже, сам Дегтярев не считает подобный поступок чем-то из ряда вон выходящим. Ведь человек, несущий личную ответственность за важное дело, должен быть на сто процентов уверен, что все в порядке.

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