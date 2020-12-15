Хабаровский «СКА-Нефтяник» на выезде разгромил «Уральский Трубник» со счетом 11:5. Фото ХК «Уральский Трубник»

Признаемся честно – пока, в этом сезоне команда из Первоуральска особого впечатления не производит: из девяти туров она выиграла всего два, во всех остальных уступив соперникам. Последняя встреча «трубы» с армейцами состоялась в рамках розыгрыша кубка России и тогда СКА сумел забить в ворота первоуральцев целых 12 мячей, те только 6.

Тем не менее начало сегодняшнего поединка показало, что матчи дома и игры на выезде для «Уральского Трубника» - это две большие разницы. Первый тайм прошел в упорной борьбе, хотя первый гол в ворота хозяев поля забили все-таки хабаровчане. На 2 минуте матча с подачи Юрия Бондаренко отличился Туомас Мяяття.

А вот уже на 7 минуте в ворота Дениса Рысева забил уже Михаил Красиков и тоже с углового. И все это после очень опасной атаки команды из Первоуральска, когда голкипер хабаровчан, казалось бы, спас положение.

На 22 минуте Павел Рязанцев вновь выводит армейцев вперед и вновь спустя 10 минут «Уральский Трубник» отыгрывается. Только под конец тайма дубль единственного легионера «красно-черных» выводит хабаровчан вперед. Первый игровой отрезок заканчивается с минимальным преимуществом гостей.

А вот начало второго тайма болельщиков из Первоуральска разочаровало. Два гола в ворота местной команды с промежутком в минуту практически сломили «Трубник» и хозяева что называется «поплыли». К 73 минуте счет был разгромным – 2:9 и только в конце встречи первоуральцы собрались и сумели забить хабаровчанам еще три мяча. Итог встречи – 5:11 в пользу гостей.

Голы: 0:1 (2 мин.) Мяаття (Ю. Бондаренко - угловой), 1:1 (7) Красиков (Никитенко – угловой), 1:2 (22) Рязанцев (Антипов), 2:2 (32) Орлов (Ахманаев), 2:3 (37) Мяаття, 2:4 (48) Антипов (Е. Корев), 2:5 (49) Рязанцев (Мяаття), 2:6 (52) Антипов (Ю. Бондаренко - угловой), 2:7 (57) Шардаков (Мяаття), 2:8 (69) Шардаков (Мяаття), 2:9 (73) Торгонский (Ю. Бондаренко - угловой), 3:9 (80) Афанасьев (Воронковский - угловой), 3:10 (81) Потемин, 3:11 (84) Торгонский, 4:11 (87) Орлов (Никитенко - угловой), 5:11 (89) Еловиков (Воронковский).

- Для нас главное, когда играем на открытом воздухе – это адаптироваться к внешним факторам, - подчеркнул на послематчевой пресс-конференции Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». – Но тем не менее мне понравилось, что во втором тайме наши ребята наконец-то услышали то, о чем мы с ними договаривались.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» так же проведет на выезде в Новосибирске с местным «Сибсельмашем».

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