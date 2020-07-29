Биробиджанские энтузиасты залатали яму во дворе многоквартирного дома

ТО ЯМЫ, ТО УХАБЫ

Накануне биробиджанец Георгий Нацвлишвили (он же - Гиви), известный активной гражданской позицией, прибыл со своим знакомым во двор многоквартирного дома №16 по улице Невской. Энтузиасты прихватили с собой лопату, лом, ведра, арматуру, кирпичи и, установив штендер с надписью «Народные дороги», начали ликвидировать яму диаметром более одного метра.

- В конце июня, после сильных дождей, здесь образовалась обширная лужа, под которой скрывались ямы, ухабы и другие дефекты дорожного покрытия. Автомобилисты и пешеходы жаловались на эту преграду. Я решил устроить рыбалку в этом «водоеме», чтобы привлечь внимание местных властей к безобразному состоянию придомовых территорий, - рассказал Гиви корреспонденту «КП»-Хабаровск». - Взял удочку, свежевыловленных карасей и просидел «на берегу» часа три. Клевало раз за разом! Рядом с искусственным водоемом разместил плакат «Депутаты, где дороги?». Оценив мою шутку, жильцы выражали поддержку - сколько можно жить в таких условиях, на что тратятся деньги налогоплательщиков?

По словам Георгия, тем июньским вечером он снял перфоманс и разместил авторский видеоролик на своей странице в Instagram. Публикации о необычной рыбалке появились и в местных СМИ.

В июне активист устроил на Невской показательную рыбалку, пытаясь привлечь внимание властейФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Таким способом я хотел помочь местным жителям - чтобы им отремонтировали двор. После «рыбалки на Невской» здесь побывали местные депутаты и чиновники. Они охали и ахали, обещали благоустроить территорию, но так ничего и не сделали. И я решил показать, как нужно работать по-настоящему, а не сотрясать воздух пустыми обещаниями, - пояснил активист.

НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ

Накануне он обратился к своему знакомому, и житель областного центра Вячеслав решил поддержать своего земляка. Он приобрел стройматериалы, захватил необходимые инструменты и прибыл на улицу Невскую.

- Опыт такой работы имеется. Несколько лет назад мы вместе с Гиви отремонтировали участок дороги возле одного из биробиджанских детсадов. На ту яму жаловались родители дошколят, но всем было по барабану. Мы оперативно устранили реальную угрозу возле детсада. И сейчас часика за два эту яму залатаем. Если раствора не хватит, привезем еще, - пояснил Вячеслав.

В этот раз основной объем работы выполнял он. Георгий давал дельные советы своему напарнику и снимал происходящее на смартфон, готовя новую публикацию для Instagram - в рамках авторского проекта «Народные дороги».

Необходимые материалы активисты приобрели и доставили за свой счетФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Это - не последняя яма, которую мы ликвидируем в Биробиджане. Я думаю, совесть у наших чиновников и депутатов все-таки проснется. Не исключено, что кто-то из них захочет к нам присоединиться. Лопата и носилки найдутся для каждого желающего! Кстати, мы делаем ремонт за свой счет, но если кто-то захочет поддержать нас материально, мы не откажемся от целевой помощи. Пожертвования неравнодушных граждан пойдут на устранение реальных проблем, которых в Биробиджане хватает, - подчеркнул биробиджанский активист.

Прохожие одобрительно относились к происходящему, а одна из женщин сообщила энтузиастам, что такие же ямы есть в соседнем дворе. Жильцы будут с нетерпением ждать прибытия «народных ремонтников».