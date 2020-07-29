2020-07-29T08:24:00+03:00
Это - Хабаровск!

Это Хабаровск 28 июля 2020

Прямой эфир 28 июля на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА
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Прямой эфир 28 июля на частоте 88.3 FMПрямой эфир 28 июля на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ
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С начала 2020 года на территории Хабаровского края выявлено свыше 600 нарушений в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за деятельностью организаций по управлению многоквартирными домами. О том какие выявляются чаще всего и как осуществляется контроль в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал заместитель начальника отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края, Антон Борзецов.

Антон Борзецов, заместитель начальника отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Антон Борзецов, заместитель начальника отдела государственного жилищного надзора Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Более 1400 субсидий выдано предприятиям и предпренимателям в Хабаровском крае на профилактику коронавирусной инфекции. Деньги идут на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированным некоммерческим организациям определённых отраслей. Подробнее об этом в нашей студии рассказал Сергей Ефремов, руководитель УФНС России по Хабаровскому краю.

Сергей Ефремов, руководитель УФНС России по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Ефремов, руководитель УФНС России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

28 июля весь православный мир отмечал важный праздник: День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации, законодательно установленная 31 мая 2010 года в память о крещении Руси, отнесённом к 988 году. О том, что этот день значит для верующих и как именно он отмечается, в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск», рассказал клирик-налоговик УФМС по Хабаровской Епархии, Отец Николай Столбиков.

Отец Николай Столбиков, клирик-налоговик УФМС по Хабаровской Епархии Фото: Сергей ПЯТКОВ

Отец Николай Столбиков, клирик-налоговик УФМС по Хабаровской ЕпархииФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 28_07_2020.

Это Хабаровск 28_07_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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