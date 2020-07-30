Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 30 июля

В Хабаровском крае, по данным на 30 июля 2020 года, всего случаев заражения 7312. Из них излечившихся 4473, скончавшихся 57. За последние сутки зафиксировали 120 новых случаев заражения. Больше всего заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 22 пациента старше 65 лет, семь детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет.

- При этом 20 процентов - это бессимптомные носители. У 45 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям, - рассказали в региональном минздраве.

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Также лечение получают лечение 235 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», у них результат теста на коронавирус отрицательный. Под наблюдением врачей остаются около 2,2 тысяч человек, контактировавших с заболевшими. Всего в регионе выполнили более 170 тысяч исследовании на новый коронавирус.