Где сделать КТ в Хабаровске: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в Хабаровском крае

Где сделать КТ в Хабаровске - вопрос отнюдь не праздный, учитывая не самую, прямо скажем, лучшую обстановку по коронавирусу в регионе в целом. Коварный ковид поражает в первую очередь легкие, вызывая вирус-ассоциированную пневмонию, масла в огонь пандемии подливает и так называемая внебольничная пневмония, уровень заболеваемости которой также растет день ото дня. Сегодня мы расскажем вам о том, как действовать, если вы вдруг занемогли и подозреваете у себя одно из этих заболеваний.

КТ В ХАБАРОВСКЕ БЕСПЛАТНО ПО ОМС

Спешим вас предупредить - сделать КТ в Хабаровске бесплатно по ОМС вы сможете в одном единственном случае - если вас на КТ привезет скорая помощь, или вы сами обратитесь в клинику с прямым назначением от лечащего врача. Второй вариант, кстати, практикуется в очень редких случаях - сейчас, как правило, при звонке в поликлинику с жалобами на простудные симптомы больной чаще всего слышит: «Вызывайте скорую помощь». Таковы правила при пандемии, делается это для того, чтобы исключить контакт потенциального зараженного COVID-19 со здоровыми людьми в очереди к терапевту.

Итак, вы заболели и вызвали неотложку. Надоедливый сухой кашель, температура и боль в спине или груди, слабость и отсутствие обоняния - регистрируя у вас эти симптомы, фельдшер поглубже вдавливает в лицо защитные очки и надевает еще одну маску поверх другой, после чего предлагает отправиться вместе с ним в увлекательный вояж до ближайшего медицинского центра, где вам могут бесплатно сделать КТ. В Хабаровске таким центром является клиника «Эксперт» на улице Промышленной, 20 Б, - туда свозят пациентов с подозрением на пневмонию практически со всего города, а во дворе не протолкнуться от карет «скорых», из которых врачи, упакованные с ног до головы в белые костюмы, ежеминутно «выгружают» своих подопечных.

Результатом обследования должен стать снимок ваших легких и органов средостения, а также письменное заключение экспертаФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

По прибытию у вас обязательно попросят полис и паспорт, а также сигнальный талон от неотложки, после чего, отсидев огромную очередь, вы попадете в кабинет компьютерной томографии. Само исследование делают быстро, а вот результат придется подождать от 20 минут до 1 часа, поэтому будьте готовы к тому, что в центре вы проведете самое меньшее два часа.

Результатом обследования должен стать снимок ваших легких и органов средостения в масштабной проекции, а также письменное заключение эксперта, которое затем, в зависимости от диагноза, вы или сохраните себе на память, или предоставите врачам при плановой госпитализации в коронавирусный госпиталь.

Так выглядят на снимке легкие здорового человекаФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Основным показателем наличия пневмонии являются области так называемого «матового стекла» в чистой ткани легких. На снимке они выглядят как мутные белые пятна. И если вам не посчастливилось, и на вашем снимке такие пятна есть, вас, скорее всего, сразу госпитализируют. А уже в больнице с помощью анализов крови и ПЦР-тестов доктора выяснят, какая именно пневмония вас настигла - внебольничная или ковидная.

Белые пятна - «матовое стекло» - свидетельствуют о пневмонии, происхождение которой предстоит выяснять врачамФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ГДЕ СДЕЛАТЬ КТ В ХАБАРОВСКЕ, СКОЛЬКО СТОИТ

Разумеется, сделать КТ в Хабаровске вы можете и без показаний, в целях профилактики. Тем более что иногда вирусная пневмония на начальных этапах может себя никак не проявлять, и если вы человек мнительный и постоянно подозреваете у себя различные хвори, вам будет спокойнее иметь исследование на руках.

Несколько клиник могут предложить вам сделать КТ в Хабаровске платно, поэтому редакция «КП» сделала небольшую подборку с адресами и актуальными ценами для вас. Заранее оговоримся - все расценки представлены на томографию без контрастного усиления, с контрастным усилением цена возрастает в разы, однако в данном случае усиление - не необходимость, вы и без него получите достоверную клиническую картину того, что происходит у вас в легких.

1. «Эксперт», ул. Промышленная, 20 Б.

Стоимость КТ: 2700 рублей.

Телефон: 8 (4212) 51-60-33.

Сайт: www.mrtexpert.ru

2. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, ул. Краснодарская, 2 В.

Стоимость КТ: 3035 рублей.

Телефон: 8 (4212) 78-06-01.

Сайт: www.cardiokhv.ru

3. КГБУЗ КДЦ «Вивея», ул. Запарина, 83.

Стоимость КТ: 3300 рублей.

Телефон: 8 (4212) 45-26-03.

Сайт: viveya.medkhv.ru

4. «Мед-Арт», ул. Яшина, 38 Б.

Стоимость КТ: 2500 рублей.

Телефон: 8 (4212) 25-99-92.

Сайт: med-art.center

5. Краевая клиническая больница №1, ул. Краснодарская, 9.

Стоимость КТ: 3350 рублей.

Телефон: 8 (4212) 39-05-00.

Сайт: kkb1.medkhv.ru

6. Краевая клиническая больница №2, ул. Павловича, 1 Б.

Стоимость КТ: 3800 рублей.

Телефон: 8 (4212) 45-28-75.

Сайт: kkb2khv.ru