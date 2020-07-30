Мероприятия онлайн в Хабаровске на неделю: музейные истории

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Дальневосточный художественный музей приглашает всех желающих на видеоэкскурсию по выставке «Военная слава России», посвященной Дню ВМФ и Дню воинской славы. Экскурсия начинается с портрета Петра Первого, которому славу полководца принесла Северная война со Швецией. Во время увлекательного рассказа ведущей зрители познакомятся с несколькими картинами, посвященными знаменитым русским сражениям под предводительством великих полководцев.

После видеоэкскурсии вас ждет очередной обзор «Записок о художниках», во время которого сотрудник музея Андрей Киселев расскажет о Митрофане Семеновиче Федорове.

Об этом художнике не принято много говорить. Бывший семинарист, приверженец академического подхода, поддерживающий авангард. Живописец, увлеченный жанровыми сценами, пейзажем и портретами. О Федорове широкой публике известно не так много, однако его творческие поиски, проходившие вдалеке от центра России уже после обучения в Императорской Академии художеств, роднили его с зачинателями русского авангарда.

Новый, яркий и красочный, мастер-класс от Е. В. Савиловой ждет тех, кто и сам не прочь попрактиковаться в живописи. Темой арт-терапевтического занятия становится гуашь - производная от акварели, но более плотная и укрывистая краска.

Еще одно арт-занятие, во время которого будет задействована гуашь, пройдет под руководством Эльвиры Трушиной, его тема: «Рисуем на закате».

Яркий и красочный мастер-класс от Е. В. Савиловой ждет тех, кто и сам не прочь попрактиковаться в живописи. Фото: ДВХМ

МУЗЕЙ ИМЕНИ Н. И. ГРОДЕКОВА

Гродековский музей приготовил для своих преданных почитателей выставку «Шкатулки». Разумеется, выставка проходит в формате онлайн - со своих мониторов вы сможете прикоснуться к чудесному миру декоративно-прикладного творчества. Всего в фонде музея хранится 200 шкатулок. В коллекции представлены изделия промышленного производства, изготовленные в 20 веке на предприятиях СССР, или стран АТР, а также авторские работы местных и иностранных мастеров. И если в России эти предметы роскоши чаще всего декорируются в разных художественных техниках - Гжель, Хохлома, Федоскино, Палех, Ростовская финифть, Городецкая роспись, Каслинское литье, то иностранные экземпляры блещут инкрустациями - это и камни, и натуральный перламутр и тончайшая резьба.

Также государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО представляет проект Гродековского музея «Повседневность гражданской войны и интервенции 1918-1922».

В 2018 году хабаровскии краевои музеи имени Н. И. Гродекова приобрел частную коллекцию подлинных фотографии , выполненных интервентами Японии и США в Хабаровске в период 1918-1922 годов. Коллекция формировалась в течение нескольких лет, фотографии приобретались за рубежом: через интернет-аукционы или напрямую у коллекционеров и антикварных дилеров. Часть фотографии ранее была известна только по копиям, некоторые снимки не были знакомы даже специалистам. Эти уникальные фотографии и представлены на виртуальнои выставке.

МИР ГОВОРЯЩИХ МАШИН

Частный музыкальный музей «Мир говорящих машин» представляет третью серию проекта «Это все Россия», посвященную Хабаровску.

«Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» - эти ситкомы обожают миллионы людей во всем мире, но только в России сериалы обрели свой неповторимый голос и стиль благодаря озвучке студии «Кураж-Бамбей».

Не унывая во время пандемии, «Кураж» собрал чемоданы и отправился в путешествие с новым проектом «Это все Россия». За 30 дней команда путешественников, молодых предпринимателей преодолеет более десяти тысяч километров по стране, заезжая в разные города на пути следования.Третий выпуск проекта посвящен Хабаровску. Путешественники пообщались с хабарочанами, предпринимателями, встретились с поклонниками, а также посетили музей «Мир говорящих машин».

На экскурсии голос «Куража» - ведущий и актер Денис Колесников - рассказал о трудностях процесса озвучки сегодня, на какие жертвы приходится иногда идти, чтобы достичь идеальной тишины. В конце экскурсии путешественники оставили памятную запись в книге отзывов.

Также в передаче молодые люди, образующие творческое ядро города, рассказали о состоянии современного искусства в Хабаровске, проектах и развитии.

Третий выпуск проекта от «Кураж-Бамбей» посвящен Хабаровску. Фото: музей «Мир говорящих машин»

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

И в заключение рекомендуем вам заглянуть в Третьяковку и обратить внимание на несколько новых серий документального сериала «Художник говорит».

Первая из них - «Виктор Пивоваров» - рассказывает о творчестве Виктора Пивоварова, которое напрямую связано с возникновением концептуальной школы в советском неофициальном искусстве. Оставаясь в русле традиционной техники изобразительного искусства - живописи и графики - Пивоваров сосредотачивает свое внимание на визуальных экспериментах и на исследовании границ жанров, став, наряду с Ильей Кабаковым, автором сочетавшего слово и изображение формата концептуального альбома. Несмотря на то, что с 1982 года художник живет и работает в Праге, его творчество во многом сохранило связь с контекстом московской художественной жизни, повлиявшей на характер его художественного языка, сложившегося на стыке книжной иллюстрации, информационной графики и образного репертуара сюрреализма, легко налаживающего внутренние связи с многочисленными явлениями мировой истории искусства, от русского авангарда до искусства Возрождения.

Вторая серия повествует об Игоре Макаревиче - одной из самых загадочных фигур на российской художественной сцене. На протяжении творческого пути он сменил немало масок - от снятой с собственного лица - до пожилого Буратино в линялом колпаке. Его персонажи живут в самых неудобных условиях, оказываются заключенными в деревянные ящики и просвечивают сквозь «ткань» чужих произведений. Несмотря на пронизывающее их сознание «ожидание конца», на присутствие в их окружении похоронной и мемориальной атрибутики, они удивительно жизнеспособны и наделены свойствами перемещаться из проекта в проект. Биография Игоря Макаревича, подобно многим авторам поколения 1970-х, долгие годы делилась на официальную и неофициальную. Будучи успешным художником-монументалистом и книжным графиком, в 1979 году Игорь Макаревич становится участником акций группы «Коллективные действия» и входит в круг московского концептуализма. С 1990 года он начинает работать с Еленой Елагиной. Их совместные проекты представляют собой увлекательные повествования, в которых исторические факты и послужившие отправной точкой документы сопряжены с мистификацией, а визуальные образы складываются в многосоставные инсталляции, способные не только трансформироваться в различные пространственные конфигурации, но и обретать каждый раз новое содержание.