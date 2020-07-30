Хабаровск занял четвертое место в России по числу маникюрных салонов

Идею для составления этого необычного рейтинга подкинул его авторам бессмертный роман Ильфа и Петрова. Вдохновившись известными каждому нашему соотечественнику строками, «Комсомолка» принялась за поиски идеального «Города N». Нашлось в рейтинге место и для Хабаровска.

Почетное четвертое место в рейтинге «Ильфа и Петрова» Хабаровск получил по количеству маникюрных салонов на душу населения. Аж 116 «маникюрен» насчитали создатели рейтинга в краевой столице. То есть на десять тысяч человек их приходится 1,87 штуки. К слову, соседние Владивосток и Благовещенск не вошли даже в десятку.

Почетное соседство в списке городов, жительницы которых щеголяют ухоженными ручками, с Хабаровском поделили Барнаул и Екатеринбург, а возглавил рейтинг - Краснодар. Здесь на десять тысяч жителей 3,26 заведения.

…Тот самый ильфо-петровский «уездный город N» определенно существует. Больше всех это звание подходит Иркутску, который входит первую тройку по числу парикмахерских на душу населения и одновременно занимает второе место по числу похоронных контор. Что же до Хабаровска, то в этом году он мог бы взять золото по числу граждан с активной жизненной позицией. Если, конечно, кто-то возьмется за составление такого рейтинга.