2020-07-30T07:04:50+03:00
Общество

Хабаровск занял четвертое место в России по числу маникюрных салонов

Рейтинг городов по «Ильфу и Петрову» составили обозреватели «Комсомольской правды»
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Хабаровск занял четвертое место в России по числу маникюрных салонов.Хабаровск занял четвертое место в России по числу маникюрных салонов.Фото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Идею для составления этого необычного рейтинга подкинул его авторам бессмертный роман Ильфа и Петрова. Вдохновившись известными каждому нашему соотечественнику строками, «Комсомолка» принялась за поиски идеального «Города N». Нашлось в рейтинге место и для Хабаровска.

Почетное четвертое место в рейтинге «Ильфа и Петрова» Хабаровск получил по количеству маникюрных салонов на душу населения. Аж 116 «маникюрен» насчитали создатели рейтинга в краевой столице. То есть на десять тысяч человек их приходится 1,87 штуки. К слову, соседние Владивосток и Благовещенск не вошли даже в десятку.

Почетное соседство в списке городов, жительницы которых щеголяют ухоженными ручками, с Хабаровском поделили Барнаул и Екатеринбург, а возглавил рейтинг - Краснодар. Здесь на десять тысяч жителей 3,26 заведения.

…Тот самый ильфо-петровский «уездный город N» определенно существует. Больше всех это звание подходит Иркутску, который входит первую тройку по числу парикмахерских на душу населения и одновременно занимает второе место по числу похоронных контор. Что же до Хабаровска, то в этом году он мог бы взять золото по числу граждан с активной жизненной позицией. Если, конечно, кто-то возьмется за составление такого рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Большая Норильская экспедиция стартовала на Таймыре
На Таймыре начался полевой этап работ Большой Норильской экспедиции, в рамках которой будет проведено комплексное исследование российской Арктики. Оно ляжет в основу новой концепции и принципов хозяйствования в арктической зоне
Новости 24
Бывшему губернатору Хабаровского края не доставляют письма и телеграммы
РСХБ внедрил программу партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае
Мэрия Хабаровска купила квартиры для расселения бараков
Хабаровский музей получил в дар книгу историй почтовых работников
В Хабаровске построят новую автомобильную развязку
Мужчину срочно эвакуировали в Хабаровск бортом санавиации
В Хабаровске осудят подозреваемую в изготовлении наркотиков
«Киты Охотоморья» от Хабаровского края вышли в ТОП-30 Всероссийского конкурса
В ЕАО дети гуляли по железной дороге, пока мама была на работе
Московские врачи начали работать в Комсомольске-на-Амуре
В супермаркете Комсомольска ликвидировали пожар
Обстановка в Хабаровске 30 июля 2020 года: заболеваемость, дорожные работы, отключения воды
Два человека пострадали в столкновении машин в Хабаровске
Курбан-байрам в Хабаровском крае пройдет онлайн
В Хабаровске пройдет онлайн ЗаБег
Обстановка в Хабаровском крае 30 июля 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода