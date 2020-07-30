«Справедливая Россия» придумала, как побороть бедность

Бедность – не допустима, а люди, которые работают и в тоже время остаются за гранью достатка – вообще позор для любого государства, - считают в «Справедливой России». В июле в Государственной думе Российской Федерации состоялся отчет о работе нового состава Правительства. Именно к этому событию партия справедливороссы приурочили презентацию экспертного доклада на тему «Борьба с бедностью: когда победим?».

Сам документ довольно объемный полные его текст можно посмотреть на партийном сайте. Если вкратце, то программа присматривает определенные меры, которые помогут победить нищету и бедность, как в стране, так и на Дальнем Востоке России. Благо предпосылки к этому есть.

- «Справедливая Россия» — это партия, которая предлагала много различных мер по борьбе с бедностью, по социальной справедливости и раньше большинство этих мер, к сожалению, блокировалось думским большинством в виде «Единой России», - отмечает Игорь Глухов, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае. – Президент в январе обозначил в своем выступлении что народ требует перемен и правительство Медведева было отправлено в отставку. Был назначен новый премьер Михаил Мишустин и уже сейчас часть наших предложений, которые пария «Справедливая Россия» пыталась долго пробить на федеральном уровне, сейчас уже реализуются.

Это, например меры поддержки как населения страны, так и бизнеса. Некоторые называют это «вертолетными» деньгами, но это стало весомой поддержкой для людей, особенно в разгар пандемии, когда экономическая активность существенно снизилась, а многие вообще лишись работы и как следствие средств к существованию.

Вторым этапом стало принятие поправок к конституции, куда вошли целых 13 пунктов внесенных справедливороссами. Главные из них: ежегодная индексация пенсий, государствообразующая роль русского языка, приоритет российского законодательства над международным, когда зачастую нарушались права и интересы жителей нашей страны.

Теперь, по мнению членов «Справедливой России» настала очередь третьего этапа – необходимость в переменах еще не удовлетворена, а значит после смены правительства настала пора менять и состав государственной думы, а вслед за ней и региональных парламентов. Чтобы ни у одной из партий не было подавляющего преимущества и полезные инициативы других партий имели все шансы стать законами.

- Сейчас мы стоим перед развилкой – куда пойдем дальше, - подчеркивает Игорь Глухов. – Оставим ли мы модель дешевого труда, дешевой рабочей силы, когда малая часть граждан богатеет, а остальные с трудом выживают. У нас есть даже такое уникальное явление в России как «работающие бедные», то есть люди, которые имеют работу, но при этом находятся в очень сложном материальном положении.

Чтобы изменить жизнь к лучшему справедливороссы предлагают, во-первых, пересмотреть систему оплаты труда и социальных пособий в сторону перераспределения доходов в пользу большинства граждан. Во-вторых, поднять минимальный размер оплаты труда что отразится на прожиточном минимуме. И в-третьих, заставить богатых делиться со всеми остальными, по справедливости, а не по праву сильного, при помощи новой налоговой системы.

- Мы поддерживаем инициативу врио губернатора по снижению тарифов и снижению платы за коммунальные услуги, - отмечает Виктор Шишкин, член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае. – Мы считаем, что это очень важный вопрос к этому мы неоднократно призывали. Второй ключевой момент, который может повлиять на снижение бедности в регионе - мы считаем, что нужно вернуться к системе повышающих коэффициентов при начислении заработной платы. Как в советское время была такая система, которая давал возможность людям проживающим на Дальнем Востоке получать заработную плату выше, чем в среднем по стране. Это должно выглядеть как мера поддержки государства, когда работодатели платят зарплату, а государство выплачивает надбавку. Это повысит уровень доходов и способно простимулировать спрос.

Кроме того, политики уверены, что необходимо постоянно индексировать заработную плату врачам, учителям, тренерам и спортивным наставникам и работникам детских садов. Вести субсидии на получение и приобретения лекарственных средств, в идеале чтобы нуждающиеся получали медицинскую помощь бесплатно и вернуть медкабинеты в школах.

Так же справедливороссы предлагают вернуться к практике снижения пенсионного возраста в Хабаровском крае. Например, считать дальневосточникам год стажа, за полтора.

- Мы с вами живем в особых условиях отдаленности от центральной части России, - отмечает Виктор Шишкин. – У нас особые климатические условия, условия проживания и жизнедеятельности. Уже, конечно, не повернешь вспять пенсионную реформу, но можно сделать особые условия для дальневосточников.

Денег на эти инициативы, уверены в «Справедливой России», хватит. Достаточно только ввести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы богатые платили больше бедных. Это по подсчетам экономистов, может дать почти полтриллиона дополнительных налоговых поступлений в год. Причем коснется эта мера всего нескольких процентов населения. Помимо прочего стоит навести порядок на таможне и в госзакупках и уменьшись содержание чиновников.

Так же в региональном отделении партии выразили отношение к митингам, идущим сейчас в Хабаровске. По мнению справедливороссам это очень хорошо, что люди высказывают свою гражданскую позицию, однако по их данных в Хабаровск сейчас прилетело очень много людей из других городов, которые организуют провокации. В партии призывают – будьте осторожны, не поддавайтесь на провокации и не пытайтесь решить политические споры насилием. В поддержку этого в Хабаровске организованны одиночные пикеты.