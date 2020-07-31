2020-07-31T04:07:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 31 июля

Всего случаев заражения 7428
Александр ШТААЛЬ
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Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 31 июля ФОТО: региональный минздравКоронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 31 июля ФОТО: региональный минздрав
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В Хабаровском крае, по состоянию на утро 31 июля 2020 года, зафиксировали 7428 случаев заражения. Из них выздоровевших 4603 человека, скончавшихся 58, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом.

- Большинство заболевших - по-прежнему в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 23 пациента старше 65 лет, девять детей и подростков в возрасте от одного года до 16 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

При этом 15 процентов новых пациентов - это бессимптомные носители. У 45 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под наблюдением врачей в настоящее время остаются около 2,2 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Жителей и гостей края убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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