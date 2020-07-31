В рамках «правительственного часа» депутаты Законодательной думы Хабаровского края обсудили инновации и модернизацию региональной экономики

28 июля в рамках «правительственного часа» краевые депутаты рассмотрели интересную и перспективную тему - реализацию государственной программы Хабаровского края «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» в части реализации подпрограммы «Создание и развитие инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения в Хабаровском крае». Вопрос это весьма объемный и значимый для нашего региона, поскольку авиа- и судостроение составляют существенный процент градообразующих предприятий на территории Хабаровского края.

- Эта тема соотносится с достаточно серьезной в ретроспективе отраслью специализации нашего края, - отметила, открывая заседание, спикер краевой думы Ирина Зикунова. - Это самое передовое и перспективное машиностроение, то, что сосредотачивает очень большой квалификационный потенциал трудовых ресурсов. Это то, что связывает вместе два серьезных промышленных центра - Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Это то, что связывает наше будущее и перспективы.

С докладом о вопросах инновационного развития и модернизации экономики Хабаровского края в части реализации подпрограммы «Создание и развитие инновационного территориального кластера авиа- и судостроения Хабаровского края» к собравшимся обратился министр инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Максим Тарасов.

- Данная государственная программа реализуется в крае с 2012 года, - начал он. - Ее главная цель - создание условий для перевода экономики края на инновационный путь, развитие и формирование инновационной системы края. Программа реализуется в два этапа. Первый этап проходил в период с 2012 по 2015 годы. На данном этапе были заложены основы региональной инновационной системы и созданы ключевые объекты инновационной инфраструктуры. Дальнейшее развитие получила автономная некоммерческая организация «Дальневосточное агентство содействия инновациям», недавно преобразованная в «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». В этот же период были созданы такие элементы инфраструктуры, как Региональный цент инжиниринга, Центр кластерного развития, Центр подготовки проектов.

Как отметил глава регионального министерства инвестиционного развития, для создания данного кластера привлекались федеральные субсидии с обязательством в течение дальнейших десяти лет сохранить данные подразделения. Проведена работа по популяризации направления, в том числе и среди молодежи, по обучению кадров, по привлечению краевых и российских предприятий к участию в зарубежных выставках.

- На втором этапе, который проходит в период с 2016 по 2024 годы, инновационная инфраструктура будет развиваться, - продолжил доклад Максим Тарасов. - Одним из ведущих направлений становится поддержка технологического предпринимательства. В дополнение к действующим трем центрам в 2016 году создан Центр сертификации и стандартизации испытаний.

Сколько же стоит инновационная структура? За восемь лет на ее существование и развитие было потрачено 653,28 миллиона рублей. Безусловно, для регионального бюджета эта сумма внушительная. Однако большую часть расходов взяла на себя федеральная казна. Краевой бюджет за восемь лет вложил чуть более двухсот миллионов, то есть удельный вес составил чуть более трех сотых процента от краевого бюджета. Итак, каков итог? О проделанной работе краевым парламентариям рассказал директор автономной некоммерческой организации «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АНО «АПИРИ») Дмитрий Хвостиков.

- Нами были выявлены следующие проблемы, мешающие нашим предприятиям успешно конкурировать на рынке, - отметил он. - Во-первых, квалификация кадров не соответствовала новым требованиям рынка. Технологическая инфраструктура в университетах не позволяла вести перспективные разработки и научно-исследовательскую деятельность и предоставлять услуги по проведению научно-технических изысканий на должном уровне. Отсутствовала региональная система поддержки проведения опытных конструкторских работ для предприятий малого и среднего бизнеса. Отсутствовали производственные и инжиниринговые компании малого и среднего бизнеса, которые бы соответствовали требованиям крупных поставщиков, и компании того же сегмента, которые бы предоставляли услуги на российском и зарубежном рынках.

После выявления проблематики специалисты занялись их решением. В настоящее время, по словам Дмитрия Хвостикова, заложен успешный фундамент для дальнейшего инвестиционного развития и модернизации экономики Хабаровского края. Предприятия, работающие в кластере, планомерно развиваются. В свою очередь Максим Тарасов поделился планами о создании на территории региона технопарка, который позволит краю составить достойную конкуренцию не только отечественным бизнесменам, но и предприятиям из стран Юго-Восточной Азии и нашим ближайшим соседям.

Подводя итог встречи, Ирина Зикунова отметила, что комитету по налогам, бюджету и экономическому развитию будет дано поручение рассмотреть вопрос об инновационном развитии и модернизации экономики края в аспекте результативности и отдачи от проведенной работы, с точки зрения создания организационной структуры, финансовых затрат и истинного прироста финансовых результатов и инновационной продукции, полученной в результате этой деятельности.