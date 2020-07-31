2020-07-31T06:12:38+03:00
Это - Хабаровск!

Дальневосточная ипотека. Пол года спустя.

Прямой эфир 31 июля на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Прямой эфир 31 июля на частоте 88.3 FMПрямой эфир 31 июля на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ
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Программа «Дальневосточная ипотека» функционирует в регионе с 7 декабря минувшего года. В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» управляющий дальневосточным филиалом федерального банка «Открытие» Николай Долгушев и генеральный директор Хабаровского представительства Федерального агенства недвижимости «Перспектива 24» Илья Курчаков рассказали об особенностях этой меры поддержки в Хабаровском крае.

Николай Долгушев, управляющий дальневосточным филиалом федерального банка «Открытие» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Николай Долгушев, управляющий дальневосточным филиалом федерального банка «Открытие»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Илья Курчаков, генеральный директор Хабаровского представительства Федерального агенства недвижимости «Перспектива 24» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Илья Курчаков, генеральный директор Хабаровского представительства Федерального агенства недвижимости «Перспектива 24»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дальневосточная ипотека - Пол года спустя

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ИСТОЧНИК KP.RU

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