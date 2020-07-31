Иван Пиляев: «ЛДПР будет добиваться возвращения Сергея Фургала домой»

Задержание и арест Сергея Фургала, на тот момент губернатора Хабаровского края, стали неожиданностью как для жителей региона, так и для его коллег и однопартийцев. Иван Пиляев, депутат Государственной думы, родственник Сергея Ивановича, рассказал, что делают партия и родные для экс-губернатора, находящегося сейчас в Лефортово. Напомню, Сергея Фургала обвиняют в организации двух заказных убийств, а недавно следствие заявило, что таких инцидентов было больше. Предоставим слово Ивану Сергеевичу.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Арест Сергея Ивановича - это очень большая неожиданность не только для жителей Хабаровского края, но и для партии. После задержания Сергея Ивановича привезли в Москву. Конечно, я как депутат Госдумы, как близкий человек, в первую очередь занялся поиском адвоката. С учетом того, что в Москве я достаточно недавно, я обратился за помощью к депутатам-однопартийцам. Коллеги откликнулись, порекомендовали мне замечательного адвоката. Со СМИ он пока не контактировал, так как Сергей Иванович не разрешал давать комментарии в прессе. В деле изначально участвовало четыре адвоката. Один наш. И еще трое - нанятые друзьями Сергея Ивановича.

Отмечу, что один из адвокатов, нанятых друзьями, Борис Кожемякин высказывает неоднозначную позицию по поводу Сергея Фургала. В частности, его мнение разнится с тем, что рассказывает Сергей Иванович Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Но при этом нужно понимать, что без разрешения Сергея Ивановича ни один адвокат в дело бы не вошел.

По словам адвоката, Сергей Фургал чувствует себя удовлетворительно и настроен на положительный исход дела.

ПИСЬМА И ПОСЫЛКИ ИДУТ

- Первое, что я взял на себя - это материальное обеспечение Сергея Ивановича. Я отправил посылки с необходимыми вещами. С задержкой, но они дошли. Также я положил деньги на его расчетный счет. После прохождения через казначейство Сергей Иванович их получил и может воспользоваться.

Нужно отдать должное депутатам ЛДПР и сенаторам, которые незамедлительно включились в процесс. Была создана рабочая группа во главе с членом Совета Федерации от исполнительного органа власти Еленой Грешняковой. Мы наладили тесное взаимодействие с ОНК. Приезжали, чтобы навестить Сергея Фургала в Лефортово. Однако на свидание нас не допустили, сославшись на тайну следствия. Рабочая группа занимается как защитой, так и материальным обеспечением Сергея Ивановича. Следит, чтобы деньги всегда были на счету, посылки отправлялись вовремя.

В адрес Владимира Вольфовича Жириновского приходит очень много писем, предназначенных для Сергея Фургала. Нами налажено взаимодействие с адвокатами и аппаратом фракции в части оперативного перенаправления этих писем.

Состоялось уже два судебных заседания. Я не мог остаться в стороне и выступил в качестве залогодателя, чтобы мера пресечения была изменена на более мягкую. К сожалению, этого не произошло.

ПАРТИЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ

Люди должны знать, что партия не бросила Сергея Фургала. Вбросы в толпу антипартийных лозунгов и тиражирование недостоверной информации - это происки наших политических оппонентов. Именно партия сейчас оказывает всю необходимую поддержку, именно мы приезжаем в Лефортово, обеспечиваем Сергея Ивановича всем необходимым и помогаем семье.

Есть два исхода: благоприятный - если Сергея Фургала оправдают, и он вернется домой. И неблагоприятный - если осудят. В этом случае партия продолжит оказывать поддержку и будет добиваться его помилования. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский.

От себя лично, как члена семьи и как депутата, хочу выразить поддержку Сергею Ивановичу. За ним стоят люди, его избиратели. Он пользовался колоссальной поддержкой, и мы это видим по тем акциям, которые до сих пор продолжают проходить в Хабаровском крае.

Судьба Сергея Фургала в руках суда. Мы ждем взвешенного решения. ЛДПР будет добиваться возвращения Сергея Ивановича домой.

КРАЮ НУЖЕН ГЛАВА

- Тем не менее край не может жить без руководителя. За 10 дней отсутствия губернатора накопилась масса вопросов, которые требовали незамедлительного решения. Можно назвать успехом то, что исполнять обязанности губернатора края назначен соратник и однопартиец Сергея Ивановича. Было бы гораздо сложнее работать, если бы пришел представитель другой партии или какая-либо незнакомая фигура.

Михаил Дегтярев имеет большой опыт работы в Государственной думе, занимал руководящую должность председателя комитета и сейчас продолжает начинания Сергея Ивановича. Нужно наладить устойчивую работу правительств и укрепить тот фундамент власти, который избран для работы с населением. О человеке нужно судить по его делам и поступкам.