Михаил Дегтярев – депутатам Законодательной думы края: «На нас смотрит вся страна, весь мир и мы будем этим пользоваться»

В Законодательной думе Хабаровского края прошла первая официальная встреча депутатов и временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Их бывший коллега (Михаил Дегтярев достаточно долгое время был депутатом Госдумы) начал с того, что предложил использовать в своей деятельности накопленный им во время работы в одном из высших органов законодательной власти страны положительный опыт. Затем перешел к наболевшему – несанкционированным митингам в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.

- Сегодня у нас сложилась напряженная общественно-политическая ситуация, связанная с проведением несанкционированных массовых акций. У нас есть угроза общественной безопасности, а также риски распространения коронавирусной инфекции. Призываю всех – беречь себя, соблюдать социальную дистанцию и не принимать участия в несанкционированных мероприятиях, - обратился к депутатам Михаил Дегтярев.

«Временный глава хорошо и оперативно влился в рабочий процесс, проявил искреннюю заинтересованность и готовность работать на благо жителей края»Фото: Правительство Хабаровского края

Затем он поделился своим мнением по поводу ситуации. Заверил, что и Владимир Жириновский, как лидер партии, принимает живое участие в судьбе Сергея Фургала. Федеральный аппарат ЛДПР проводит большую работу с правозащитниками, заботится о материальной поддержке однопартийца. Кроме того, руководство либерал-демократов работает над тем, чтобы было выполнено главное требование жителей Хабаровского края – суд в Хабаровске с участием присяжных.

- Как однопартиец и знакомый Сергея Ивановича я тоже близко к сердцу принимаю эту историю. Поверьте, работа идет, но она идет там, в Москве. Здесь мы можем по-своему поддержать Сергея Фургала, продолжив начатые им дела во благо жителей края, - отметил Михаил Дегтярев.

Врио главы края рассказал, что пусть и немного, но успел поездить по районам и начал знакомиться с проблемами на местах. И, пожалуй, одна из самых острых, - люди не верят, что их слышат власти. Есть и такой момент, что стороны расходятся в оценке значимости тех или иных проектов. К примеру, власть считает, что людям очень нужен, скажем, дом культуры, а люди хотят гулять в парке. Отсюда вытекает взаимное недопонимание: какие вам корпуса понастроили, какие газоны разбили, водопровод, газовая кухня, а вы через речку прыгаете.

Чтобы снять эту напряженность, врио губернатора заявил о коренном пересмотре бюджетных процессов. Принятие решений о выделении средств на капремонты, строительство социально значимых объектов, благоустройство должно приниматься вместе с людьми.

- Для этого мы готовы полностью пересмотреть принцип работы с бюджетными средствами. Я уже дал поручение подготовить положение и порядок обсуждения проектов с народом, - добавил он.

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета думы по социальным вопросам, выразила некоторое опасение. Публичные слушания – отличная идея, но иной раз вопрос требует крайне оперативного решения. Не затянется ли процесс распределения денег, если совещаться по каждому объекту? Не получится ли так, что приоритеты будут расставляться поверхностно? Скажем, выбирая между косметическим ремонтом поликлиники и парком, люди выберут парк, а поликлиника тем временем дойдет до состояния «нужен капремонт и срочно». И народ справедливо возмутится этим фактом.

Депутаты сообщили новому главе края, какие вопросы были в работе у его предшественникаФото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев заверил депутатов, что первоначально приоритеты будут расставлять специалисты, а затем народу предложат выбор между двумя-тремя проектами. «Горящие» вопросы будут решаться без опроса жителей, на то они и горящие.

Задали вопрос депутаты и о госдолге Хабаровского края. Попросили врио губернатора, у которого, как известно, налажен контакт с первыми лицами страны, обсудить этот вопрос с Мишустиным. Львиная доля долга – это кредиты в коммерческих банках, соответственно, и процент там царский. Перевод кредитов из коммерческих в государственные займы серьезно помог бы краю. Михаил Дегтярев пообещал в ближайшее время плотно изучить проблему.

Депутаты сообщили новому главе края, какие вопросы были в работе у его предшественника, каких договоренностей удалось достичь, а где нужно начать работу с нуля. Так, Сергей Фургал обещал, что правительство края разработает программу по обеспечению жильем сельских учителей, ремонту и строительству сельских школ. Этот вопрос поднимала на отчете прежнего губернатора и подняла на первой встрече с нынешним главой Ольга Мироманова, депутат от фракции «Единая Россия».

- Оба вопроса приоритетные. Я продолжу работу над ними, - отреагировал Михаил Дегтярев.

Говорили депутаты и о состоянии медицины в районах, и об упадке промышленности, и о коронавирусных сложностях. Михаил Дегтярев в свою очередь заверил: ни одна реальная проблема не останется без внимания.

После основной встречи Михаил Дегтярёв провел небольшое рабочее совещание с фракцией ЛДПР, представляющей парламентское большинство в Законодательной думе края. Врио губернатора выразил надежду, что дальнейшая работа пройдет в таком же конструктивном русле, как и первая встреча.

Комментируя итоги общения, Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края, отметила, что временный глава хорошо и оперативно влился в рабочий процесс, проявил искреннюю заинтересованность и готовность работать на благо жителей края.