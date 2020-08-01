Хабаровская суббота: город вышел на очередной митинг, несмотря на ливень

Хабаровск. 1 августа. Суббота. И снова - тысячи людей, идущих по центральной улице города и, как метко подметил врио губернатора Михаил Дегтярёв, - выражающих свою гражданскую позицию. Сегодня стало существенно больше красных флагов, к гуляниям на улице и «кормлению голубей» присоединились коммунисты.

В бывшей столице Дальнего Востока еще накануне обещали непогоду, МЧС присылало предупреждение о ливнях и грозах, но протестующих это не смутило. К полудню на главной площади города под окнами правительства Хабаровского края собралось около тысячи человек.

Коммунистическая символика соседствует с иконойФото: Борис КОКУРИН

- А нам что дождь, что снег, - бодро говорит мужик из-под зонта. – В этот раз зато точно никого на скорой не увезут с тепловым ударом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/793797" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске снова проходит несанкционированный митинг.

Колонна под гудение автомобилей двинулась по привычному маршруту к Комсомольской площади, на ходу обрастая толпой, стекающейся с прилегающих улиц. Лозунги все те же: «Свободу. Свободу Фургалу», «Мы пришли сами» - с намеком, что мокнуть под дождем митингующие пришли не за деньги.

Жители Хабаровска традиционно собрались у здания администрации Хабаровского краяФото: Борис КОКУРИН

Ближе к обеду дождь разошелся не на шутку, но Хабаровск упрям. Толпа бодро шлепает по лужам, выкрикивая лозунги. Колонна прошла до площади Славы, затем по улице Ленина к площади Блюхера и, свернув, снова вернулась под окна Белого дома, замкнув круг.

Шествие прошло обычным маршрутом по улицам городаФото: Борис КОКУРИН

По официальным данным мэрии, на этот раз стихийное шествие собрало 3,5 тысячи человек (это вдвое меньше официальной цифры прошлой субботы – Ред.). Вернувшись на площадь Ленина, люди немного постояли и разошлись – оно и понятно, кому охота стоять мокнуть под дождем?

Задумка была написать "вы прекрасны", но слишком торопились, наклеили как смоглиФото: Борис КОКУРИН

На субботнем шествии задержаний не было, но «Спасибо полиции» люди больше не кричат – видимо, затаилась обида на прошедшие на этой неделе задержания. В отделении оказались самые ярые активисты и блогеры, среди которых владелец «фургаломобиля» - перекрашенного в лозунги кафе-фургона – за участие в несанкционированном митинге и помехи движению.

Между тем, протесты подхватили коммерсанты: в торговых центрах и магазинах фотопечати появляются футболки, транспаранты, флаги с лозунгами «хабаровских суббот». Цена вопроса от 700 до 1200 рублей. А что делать? Потерянные от коронавируса прибыли нужно восполнять. Как говорится, просто бизнес…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/793795" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске люди вышли на улицы под дождем.

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