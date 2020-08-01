В Хабаровск из Уссурийска прибыл Виталий Наливкин

Сегодня, 1 августа, с дружественным рабочим визитом в Хабаровск прибыл Виталий Наливкин, председатель исполнительного комитета Уссурийского района (Приморский край). У себя на малой родине, а также в интернете, Виталий Иванович известен как борец за улучшение жизни во всех ее проявлениях. Он не оставляет без внимания ни проблему нехватки общественных туалетов, ни загрязненное озеро, которое он с помощниками очистил с помощью средства для мытья посуды и «Белизны». А минувшей зимой практически все Северное полушарие, включая Канаду и страны Скандинавии, завидовало уссурийцам, которым Виталий Наливкин обустроил теплые остановки общественного транспорта.

Вот такое ноу-хау появилось в Уссурийске, благодаря Виталию Ивановичу пассажиры больше не мерзнут на остановках. Скриншот видео канала BARAKuda

Прибыв в Хабаровск, практически сразу с вокзала, Виталий Иванович направился на любимое место прогулок хабаровчан – площадь им. Ленина. Журналисту «КП» - Хабаровск» удалось взять у председателя исполнительного комитета эксклюзивное интервью. Публикуем его полностью.

Председатель исполнительного комитета заявил о планах принять участие в избирательных кампаниях краяФото: Ксения ТУРТЫГИНА

- С чем связан ваш приезд в Хабаровск? Собираетесь ли вы участвовать в несанкционированных шествиях?

- В несанкционированных шествиях участвовать я не собираюсь. Я приехал пообщаться с народом, с жителями Хабаровска, узнать их проблемы, в первую очередь – городские.

- Вы хотите участвовать в избирательных кампаниях Хабаровского края?

- В данный момент это планируется.

- Тот факт, что вы по отчеству Иванович, сыграл в принятии этого решения роль? Вы хотите стать Иванычем IV?

- Почему бы нет. Хотя я не претендую на эту должность. Дай бог, ваш Иваныч вернется.

- Мэр Хабаровска, Сергей Кравчук, не высказывал желания встретиться с вами, учитывая ваш богатый опыт в решении проблем, например, с бараками?

- В дальнейшем мы встретимся и с ним, - ответил Виталий Наливкин и, поблагодарив журналиста за интересные вопросы, пошел общаться с хабаровчанами.

В своем аккаунте в соцсетях Виталий Наливкин поблагодарил хабаровчан за теплый приемФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Наш корреспондент отметил, что жители города сразу узнавали Виталия Ивановича, с охотой общались с ним и делились наболевшими проблемами. Ожидается, что по итогам поездки председатель исполнительного комитета разработает план по улучшению жизни хабаровчан. С учетом личности Виталия Наливкина, наверняка будут предложены простые, но в то же время нестандартные и эффектные решения.

СПРАВКА «КП»

«Виталий Наливкин» - сатирический проект BARAKuda, придуманный бывшими сотрудниками приморского телеканала «Телемикс» во главе с Андреем Клочковым. . Вымышленный образ «председателя исполнительного комитета», способного решить любую проблему, построен на клише, каждый сюжет о нем построен по всем правилам телерепортажа. Серьезности закадрового текста противоречит видеоряд, в котором, как правило, творится полный бред.