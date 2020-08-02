Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 2 августа

В Хабаровском крае, по данным на утро 2 августа 2020 года, Всего случаев заражения коронавирусом 7650. Из них излечившихся 4842, скончавшихся 61, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 110 новых случаев заражения COVID-19.

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 14 пациентов старше 65 лет, 10 детей и подростков в возрасте от двух до 17 лет. При этом 20 процентов вновь выявленных пациентов - это бессимптомные носители. У 45 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - прокомментировали в региональном минздраве.

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечится 221 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. По наблюдением врачей остаются больше 2,2 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.