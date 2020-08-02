2020-08-01T16:25:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 2 августа

Число излечившихся стремится к пяти тысячам
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 2 августа ФОТО: Региональный минздравКоронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 2 августа ФОТО: Региональный минздрав
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае, по данным на утро 2 августа 2020 года, Всего случаев заражения коронавирусом 7650. Из них излечившихся 4842, скончавшихся 61, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 110 новых случаев заражения COVID-19.

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 14 пациентов старше 65 лет, 10 детей и подростков в возрасте от двух до 17 лет. При этом 20 процентов вновь выявленных пациентов - это бессимптомные носители. У 45 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - прокомментировали в региональном минздраве.

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечится 221 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. По наблюдением врачей остаются больше 2,2 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24