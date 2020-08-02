Куда жаловаться на нарушителей парковки в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автолюбители не всегда следуют правилам и оставляют машины, где попало. Напомним, автотранспорту нет места на детских, игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, земельных участках общего пользования, предназначенных для произрастания (высадки) трав, цветов, древесно-кустарниковой растительности. А теперь рассказываем, куда жаловаться на нарушителей парковки в Хабаровске.

ГДЕ ПРИНИМАЮТ ЖАЛОБЫ

Направить обращение нужно в отдел управления административно-технического контроля городской администрации. Для этого нужно направить письмо по адресу: 680000, Хабаровск, Уссурийский бульвар, 6 или сообщение на электронную почту atk@khabarovskadm.ru. Дополнительная информация по телефонам: 72-40-02 и 73-33-58.

К обращению, пожалуйста, приложите фотографию, на которой видно госномер машины нарушителя, расположение колес относительно тротуара и бордюра, привязку к местности. В тексте обращения укажите дату и время, когда зафиксировали нарушение, место, где это произошло.

КАК ОТРАБАТЫВАЮТ ОБРАЩЕНИЯ

По статистике, обращения от недовольных горожан приходят со всех районов краевой столицы. Ежедневно специалисты обрабатывают до 20 письменных сообщений. Также нарушителей выявляют при помощи системы автоматической видеофиксации «Дозор-МП», другими словами, задействуют спецоборудование.

- По данным из поступивших обращений специалисты управления делают запрос в ГИБДД по госномеру машины, обращаются в адресные службы с целью найти данные собственника. Потом нарушителя вызывают для составления протокола, а комиссия привлекает к ответственности, - рассказали в управления административно-технического контроля городской администрации.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПАРКОВКИ

В качестве наказания нарушителю могут выписать штраф в сумме от 500 до двух с половиной тысяч рублей. При повторном нарушении штраф может увеличиться и превышать две с половиной тысячи рублей. К слову, за аналогичные правонарушения в минувшем году нарушителей оштрафовали более чем на три миллиона рублей.

Отметим также, что во время пандемии наказывают нерадивых автовладельцев в щадящем режиме. На первый раз им дают устные и письменные предостережения. Жителей города убедительно просят соблюдать правила и не парковать свои машины в неположенных местах. Пожалуйста, не доставляйте неудобства другим людям.