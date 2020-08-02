Независимые сети не хотят играть по рыночным законам

Российские реалии топливного рынка сегодня работают напрямую в интересах покупателей - несмотря на непростую ситуацию с отскоками стоимости бензина ввиду выхода страны из режима самоизоляции, стоимость топлива на АЗС остается примерно на одном уровне, однако внутренние аспекты бизнеса сильно различаются. В чем же причины недовольства некоторых игроков на российском топливном рынке?

По данным Росстата, средняя розничная цена на бензин марки Аи-95 в России за вторую неделю июля выросла на 23 копейки, до 46,61 рубля за литр, Аи-92 - на 19 копеек, до 42,97 рубля за литр, Аи-98 - на 16 копеек, до 52,53 рубля за литр.

Между тем, рост цен в первую очередь отражается на независимых сетях АЗС, которым выгодно покупать топливо на нефтебазах и они не хотят мириться с необходимостью осуществлять закупки на бирже на рыночных условиях и снижением собственной маржи. Сложившуюся ситуацию прекрасно осознают как основные участники топливного рынка, поставляющие значительные объемы продуктов на биржу, так и те представители «независимых», которые готовы играть по общим правилам.

КТО РАСКАЧИВАЕТ ЛОДКУ?

В реальности рост цен на АЗС минимален, и связан он, в первую очередь, с тем, что некоторые «независимые» сети в тот момент, когда их маржа начинает снижаться создают искусственный дефицит или необоснованно завышают цены. Падение маржинальности до 10-12% является для них довольно болезненным фактором. И они стремятся закупать топливо на нефтебазах по более низким ценам, отказываясь выходить на биржу, где действуют рыночные законы. При этом, подчеркнём, что в период весеннего нефтяного кризиса, «независимые» получали сверхприбыли.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев отмечает, что развитие биржевой торговли в России идет в соответствии с указом Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Как утверждает эксперт, все вертикально-интегрированные нефтяные компании значительные объемы реализации нефтепродуктов переводят на биржу. По мнению Гусева, проблемой мелких оптовиков является отсутствие плановости закупок. Работающая на рыночных условиях сеть АЗС традиционно делит объемы закупок на мелкооптовые и биржевые, и четко выдерживает пропорции.

- Мелкооптовые закупки связаны с плановостью работы - необходимо за 2-3 недели до месяца поставки отправить заявки с указанием объемов. Они включаются в производственный план и выполняются равномерно. Если не планировать - велика вероятность, что за тебя это никто не сделает, и объемов на компанию не дадут. Зачастую с этим связано недостаточность предложения в мелкооптовом сегменте - невыполнение производственных планов из-за отсутствия заявок», - сказал вице-президент Независимого топливного союза.

Для снижения затрат независимых производителей на планирование государством было принято решение о переводе реализации нефтепродуктов на биржу - малые сетевики смогут участвовать в равномерных торгах и закупать определенный объем, также «независимые» могут воспользоваться услугами брокеров, которые готовы предоставить рассрочку платежа.

ОСОБЕННОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ

Несмотря на изменения, независимые АЗС продолжают паниковать в попытках сохранить сверхприбыли, которые они получали в период низких цен на нефть. Данная ситуация особенно обострилась на Дальнем Востоке, где мало нефтепереработки, а логистические операции осложнены.

Михаил Дегтярев, назначенный недавно исполняющим обязанности хабаровского губернатора, объясняет проблемы на топливном рынке края картельным сговором.

Как отмечается в заявлении Независимого топливного союза, ситуация с топливом на Дальнем Востоке уже давно, мягко говоря, критическая. В регионе всего полтора НПЗ, везти бензин и ДТ через всю страну нерентабельно, доступность топлива низкая, а строить новые АЗС и НПЗ никакого смысла практически нет. В результате бензин стоит в ДФО огромных денег.

Наиболее сложная ситуация среди дальневосточных регионов наблюдается в Сахалине - ввиду удаленности от единственного НПЗ, нефть сперва транспортируется в Комсомольск-на-Амуре, перерабатывается и затем продукция на танкерах возвращается обратно. Вкупе это означает повышение стоимости бензина на 25-30% в сравнении с другими регионами Дальнего Востока ввиду дороговизны доставки топлива, что вынуждает АЗС придерживать бензин с расчетом реализовать его позже по более высокой цене. Так, на трассе Сахалин - Холмск водители жалуются на нехватку Аи-95 и опасаются, что цена на бензин скоро вырастет.

- Популисты не раз уже использовали ситуацию на топливном рынке Дальнего Востока, чтобы заработать себе очки, - отмечает Гусев. - Сложные фискальные системы, меняющееся законодательство, большие социальные обязательства крупных игроков - все это предоставляет хорошую почву для спекуляций, – отмечает он

По всему прочему, на Дальнем Востоке не хватает перерабатывающих мощностей - в регионе отсутствуют условия для создания новых мощностей, в том числе ввиду дороговизны логистики. По мнению Гусева, ситуацию усугубляет «не самая разумная» налоговая политика, которая выжимает из нефтяников все соки и препятствует появлению новых мощностей, отпугивая инвесторов. Совокупность факторов делает нерентабельной идею строительства нового нефтеперерабатывающего завода в регионе.

Хорошим примером некомфортной налоговой политики является «Восточная нефтехимическая компания», экономика которой ушла в отрицательное значение, и она была вынуждена отказаться от проекта по созданию дальневосточного нефтехимического кластера.

- По большому счету, надо кардинальным образом пересмотреть условия, в которых существует сейчас нефтяная отрасль. У нас ведь потолок планирования сократился с нескольких лет до нескольких месяцев – все постоянно ждут, какие новые ограничения и налоги введет правительство. В отрасль слишком сильно вмешиваются, используя как дойную корову для всех отраслей. Но рано или поздно это может просто убить отрасль, - считает Дмитрий Гусев.

СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Не стоит забывать, что цена литра бензина основана на себестоимости нефти, переработки, а также затрат на транспортировку с учетом акцизов и налогов, напоминает Гусев. При этом, акцизы и налоги составляют от 70 до 80% в цене на бензин. Сегодня цены на топливо в стране примерно одинаковы - разница составляет несколько копеек и несущественна.

Потребителя такая ситуация устраивает, однако равномерное ценообразование является непростой задачей, в частности ввиду разницы расходов на логистику. Если в Москве это 1,8 (руб. за литр), то во Владивостоке это уже 3,7 рубля за литр, а в Южно-Сахалинске в четыре раза больше – 6,2 рубля. В итоге, несмотря на примерно схожую стоимость топлива, закупочная цена, расходы и прибыль сильно разнятся.

- Любой нефтяник знает, что розничная маржа – прибыль от продажи топлива на Сахалине, к примеру, минимальная, - говорит директор Инфо-ТЭК Терминал Рустам Танкаев. - Если называть вещи своими именами, это работа в ноль. В силу логистики, нефтяным компаниям невыгодно снабжение этого региона своей продукцией, слишком дорого. При недостатке нефтеперерабатывающих мощностей в регионе никто не хочет связываться и нести убытки. Только госкомпании обеспечивают бесперебойные поставки. Поставки топлива на Дальний Восток, по сути, не являются для них коммерческой деятельностью. Фактически, они выполняют социальную функцию, обеспечивая в полном объеме потребление в регионе.