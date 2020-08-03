Выходной вояж врио губернатора-2: Михаил Дегтярев побывал на севере края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает в выходные дни ездить по региону: 25-26 июля он был в Ванинском и Советско-Гаванском районах, в минувшие субботу и воскресенье отправился на севера - в Николаевский и Охотский районы. Забегая вперед, скажу, что далеко не всем увиденным глава края остался доволен. Более того, некоторым ответственным лицам придется искать новую работу. Но по порядку.

ЗАБЫВЧИВОСТЬ - СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА?

Утро субботы, 1 августа, когда большинство дальневосточников еще только кипятит воду для кофе, Михаил Дегтярев встречал в Николаевске-на-Амуре. Здесь он хотел посмотреть проблемные стройки - вопрос долгостроев стоит в крае все еще остро. Недостроенная пятиэтажка по улице Орлова относится к социально значимым стройкам, квартиры в ней предназначены для детей-сирот и погорельцев. Готовность разных секций дома - от 70 до 90 процентов, но работы приостановлены. Ростехнадзор нашел несоответствие некоторых помещений нормам СанПиН по высоте потолков. Администрация района говорит, что есть варианты выхода, однако Михаил Дегтярев потребовал краевой минстрой подключиться к решению вопроса - стройка важна, нельзя допустить срыва из-за недоработок.

К стройкам у врио губернатора особое внимание: слишком много проблемных, слишком много недоработокФото: Правительство Хабаровского края

Следующий пункт в поездке - новый корпус центральной районной больницы, и опять проблема. Здание строят на федеральные средства по программе поддержки центров экономического роста, сметная стоимость объекта 1,4 миллиарда рублей. С поступлением средств проблем не было, и при этом срок сдачи перенесен аж на ноябрь 2021 года - выявлены ошибки в проекте. Почему-то в проектировке «забыли» учесть затраты на вынос сетей и сейсмоизоляцию. Подрядчик, естественно, заявил о необходимости дополнительного финансирования.

Михаилу Дегтяреву не понравилось увиденное: проблемы с «забытыми» затратами и иные ошибки в проектах, по его словам, - не единичные, а системные. Врио губернатора готовится сделать кадровые выводы.

- То, что я увидел за последние десять дней в разных уголках края по стройкам, сильно расстраивает. Судя по всему, это системная проблема, - отметил врио губернатора. - Поэтому будут кадровые изменения в руководстве строительным комплексом края. Ну, а всех крупных подрядчиков я на следующей неделе приглашаю к себе на откровенный разговор. Будем разбираться и наводить порядок.

ПИШИТЕ, ВАС ЧИТАЮТ!

Чтобы лучше и быстрее вникнуть в проблематику, Михаил Дегтярев активно использует канал прямой связи с жителями края - социальные сети. Например, инстаграм врио губернатора, где он каждое утро публикует своеобразный отчет о прошедшем дне и делится планами на день грядущий, постоянно прирастает подписчиками. Люди обращаются к главе края в комментариях, пишут личные сообщения. Каждое обращение изучают и по мере необходимости идет обратная реакция. Вот и перед поездкой на север накопились обращения. Михаил Дегтярев передал их местным депутатам и главам поселений - кому, как не местным властям, заниматься проблемами людей.

Врио губернатора посетил значимые для экономики районов предприятия, объекты энергетики и образовательные учрежденияФото: Правительство Хабаровского края

- Взаимодействие с людьми в социальных сетях - это тоже одна из форм управления и контроля. Поступает много вопросов именно местного уровня - по управляющим компаниям, по дорогам. То, что касается краевого уровня, то эти обращения я беру себе как наказ и буду ими заниматься, - сказал Михаил Дегтярев, передавая обращения людей.

Кстати, по ряду обращений работа уже идет. «Затоплены подвалы домов по улице Воровского», - написали люди. Михаил Дегтярев поручил муниципалитету подготовить проектные решения, с финансированием поможет край. Жители поселка Многовершинный атаковали аккаунт врио губернатора вопросами по водоснабжению - когда уже?! Краевые власти заверили: до конца этого года строительство нового водовода будет завершено.

Возникли вопросы, связанные с антикоронавирусными мероприятиями. В Николаевске-на-Амуре социальные и спортивные учреждения работают в «урезанном» режиме. В спортивном комплексе «Атлант» не работает бассейн, фитнес-зал принимает ограниченное число посетителей. Закрыт уже несколько месяцев краеведческий музей. В районе, прямо скажем, с культурно-досуговой жизнью и так негусто, понятное дело, людей такие ограничения не радуют.

При этом во всем районе - 16 заболевших коронавирусом нового типа, на лечении в больнице лежит один человек. По сравнению с другими районами края это совсем немного. Михаил Дегтярев согласился с тем, что продлевать или отменять ограничения нужно с оглядкой на конкретную ситуацию.

- Безусловно, еще рано говорить, например, об открытии кинотеатров. Но что касается спортклубов и музеев - здесь нужно вместе с Роспотребнадзором и нашим оперативным штабом обсудить возможность снятия ограничений. Пока мы говорим только о послаблениях в районах, где зафиксировано небольшое количество заболевших, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

ЭНЕРГЕТИКА И СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ

Воскресное утро врио губернатора встретил в Охотском районе. Насладиться красотой северной природы опять не удалось: главу ждали в школах, на рыбоперерабатывающих предприятиях, на объектах энергетики.

И если подготовка к новому учебному году идет в штатном режиме, то к объектам энергетики есть вопросы. В Охотске есть дизельная электростанция и угольная котельная, по работе последней накопилось немало претензий. Котельная находится практически в центре населенного пункта, зимой снег недолго бывает белым - угольная пыль покрывает его серой коркой. Все потому, что во время погрузки она свободно летает над поселком. Проблему могло было решить обустройство закрытой перегрузки и установки специальных дефлекторов, которые не давали бы пыли распространяться дальше. Михаил Дегтярев поручил изучить вопрос: что целесообразнее - сделать закрытую перегрузку или перенести котельную подальше от жилых домов.

Рыболовная и рыбоперерабатывающая отрасли - ключевые для развития краяФото: Правительство Хабаровского края

Важный пункт в повестке краевых властей - северный завоз и особенно завоз топлива. Врио губернатора поставил его себе в приоритет практически с первого дня работы в Хабаровском крае. Пока все идет по плану.

Завершая поездку по району, Михаил Дегтярев заглянул на судоремонтный завод. Предприятие было успешным в советское время, но в 90-е годы, как и многие, обанкротилось. Местные предприниматели несколько лет назад решили возродить завод. В прошлом году площадка получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития.

- Краевые власти будут поддерживать местные предприятия. Я вижу, что главной темой должна стать модернизация местной энергетической инфраструктуры. Охотский район находится в децентрализованной зоне энергоснабжения, в результате стоимость киловатт часа для предприятий доходит почти до сорока рублей, - заметил врио губернатора. - При таких тарифах говорить о развитии экономики и реального сектора крайне сложно.

Куда поедет на следующих выходных Михаил Дегтярев, пока неизвестно. Но жители районов уже сейчас могут задавать ему вопросы в соцсетях и рассказывать о наболевших проблемах.