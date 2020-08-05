«Зачем мне кварцеватель?»: не все рестораторы Хабаровска готовы тратить деньги на безопасность клиентов

Всего четыре дня осталось до открытия кафе, закусочных и ресторанов Хабаровска в штатном режиме. Судя по аккаунтам большинства из них, 9 августа вполне может стать для них новым профессиональным праздником или днем второго рождения. Кто-то подготовил обновленное «антикризисное» меню, подешевле обычного, кто-то, благодаря накопленному ранее жирку, потратил время вынужденного простоя на ремонт. Но открытия ждут все. Говорят, на 9 августа уже не осталось свободных столиков - зарезервированы.

ДЕНЬГИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Однако не все готовы принять новые правила игры. Дело в том, что Роспотребнадзор требует, чтобы у заведения, помимо масок и перчаток для персонала, неполной загрузки помещений (социальная дистанция, помним, да?), дезинфекции и антисептиков везде и всюду, были еще и кварцеватели, и бесконтактные термометры.

Веранды стали поддержкой для общепита и, по моим наблюдениям, редко какая веранда стояла пустойФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Модные рестораны, где три-четыре клиента оставляют дневную выручку какой-нибудь столовой, уже приобрели все необходимое. Тоже касается и популярных кафе, вытянувших себя за счет доставки и веранд. А вот с мелким общепитом не все так просто. Закусочные и бистро, разумеется, тоже горят желанием работать. Но совершенно не в восторге от необходимости покупать дополнительное оборудование. Не могу сказать, что это великие деньги – термометр тысяча-полторы, кварцеватель - от пяти тысяч. Однако таких приборов требуется минимум два в хозяйстве: кварцеватель должен стоять на складе для обеззараживания продуктов, а в некоторых случаях - и в помещении, где находятся клиенты. Количество приборов зависит от площади комнат, это указано в инструкциях. Так что небольшой закусочной, размером со знаменитую «Пельменную» в Хабаровске, нужно тысяч 10-12 на приборы. Повторюсь, невелики деньги, но для мелкого бизнеса, обескровленного самоизоляцией, и такая сумма важна.

Гулкие залы, мебель, сваленная в кучу, - картина должна перемениться уже в это воскресеньеФото: Ксения ТУРТЫГИНА

АЛЬТЕРНАТИВА «ЭКОНОМИИ» - ЗАКРЫТИЕ

- В Хабаровске зарегистрировано почти шесть сотен предприятий общепита, но вот все ли они смогут принять гостей 9 августа – вопрос, - говорил на заседании оперштаба мэрии Хабаровска по коронавирусу Олег Тен, начальник городского управления торговли, питания и бытового обслуживания. - В частности, небольшие сложности у нас возникли с мелкими закусочными. Их хозяева хотят открыть заведения, но не желают тратиться на приборы. Мы разъясняем, что без выполнения этих требований работать нельзя. Накануне нам пришлось вернуть уведомления 15 предприятиям. Мы примем их обратно в случае устранения недочетов.

Андрей Веретенников, председатель реготделения Федерации рестораторов и отельеров, был удивлен, услышав это. Ресторатор заверил городские власти, что поговорит с предпринимателями. В принципе, у общепита два варианта: либо выполняешь все требования Роспотребнадзора, либо закрываешь бизнес.