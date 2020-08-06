Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Подготовка к школе 2020: в Хабаровске открылись школьные базары

Сколько стоит собрать ребенка в школу, выяснил журналист «Комсомолки»
Ксения ТуртыгинаКсенияТуртыгина
КомментироватьОставить комментарий
Цены на школьных базарах-2020, как сказали продавцы, остались на уровне прошлого года

Цены на школьных базарах-2020, как сказали продавцы, остались на уровне прошлого года

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Несмотря на коронавирус, подготовка к школе в Хабаровске идет полным ходом. Сколько же нужно отдать из семейного бюджета, чтобы собрать ребенка в школу? Журналист «Комсомолки» прошелся по школьным базарам, магазинам канцтоваров и торговым точкам, торгующим школьной одеждой и обувью. Думаю, родители в курсе, что цена на ту же одежду зависит от размера, качества материала и бренда. Итак, не за горами 1 сентября - пришла пора открывать кошельки!

Школьные базары в Хабаровске уже заработали

Школьные базары в Хабаровске уже заработали

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

ФОРМА ШКОЛЬНАЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

У некоторых лицеев и гимназий есть собственный, строго оговоренный дизайн формы. Естественно, ее шьют на заказ, стоимость в таком случае у каждого класса своя. В магазинах можно найти форму серого, черного, синего цветов.

На школьном базаре в районе центрального рынка брюки на мальчика стоят от 1200 рублей (для первоклашки) до 1800 рублей (на 54-56 размер). Костюм-двойка - брюки плюс пиджак - обойдется в 3800-4500 рублей для младшего и среднего звена. На подростка - от 5500 до 6000 рублей. Костюм-двойка - брюки плюс жилет - можно купить за 2000-2300 рублей.

Рубашек и блузок потребуется минимум три штуки на год и четвертая - праздничная

Рубашек и блузок потребуется минимум три штуки на год и четвертая - праздничная

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Рубашка классического покроя на первоклашку стоит от 500 рублей, на подростка - 800-1000 рублей. Само собой, покупкой одной рубашки вы не отделаетесь. Минимальный набор, как говорили мне мамы мальчиков, это две-три с коротким рукавом, одна с длинным и парадная - белая, хорошего качества. Не забудьте про галстук (обычный, галстук-бабочка), стоимость которого начинается от 300 рублей.

Явно праздничный вариант, но его тоже нужно иметь, чтобы прийти на линейку или собрание в честь Дня учителя красивым

Явно праздничный вариант, но его тоже нужно иметь, чтобы прийти на линейку или собрание в честь Дня учителя красивым

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

ФОРМА ШКОЛЬНАЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

У девочек выбор пошире: можно ходить в юбке, сарафане, брюках. Правда, не все школы спокойно относятся к брюкам. Почему-то этот элемент одежды, переселившийся в женский гардероб полтора века назад, до сих пор вызывает неоднозначную реакцию у педагогов. Однако нигде я так и не нашла нормативных документов, прямо запрещающих ношение брюк. И когда моя дочь за неделю изорвала третью пару колготок, пошла и купила ей брюки. Без малого год мы держали оборону, потом от нас отстали. Кстати, на школьном базаре я не заметила брюк для девочек. Видимо, будем покупать в многочисленных шоурумах, как и в предыдущие годы.

Редкая мама останется равнодушной при виде такой формы

Редкая мама останется равнодушной при виде такой формы

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Фасонов юбок множество: прямые, расклешенные, в складку, с оборками. Цена на школьную юбку варьируется от 700 до 1600 рублей в зависимости от размера и материала. Блузка, которых понадобится минимум три, стоит от 750 до 1500 рублей. Есть платья, напоминающие те, что девочки носили в советское время. Конечно, не такие уродливые и колючие - коричневых я не увидела, материал мягкий, приятный к телу - от 1500 до 2300 рублей. Платья можно носить как самостоятельную одежду, так и надеть сверху фартук (да, тот самый, советский) - черный, синий, белый, кружевной или тканевый. Сарафан - еще один вариант школьной формы. Есть серые различных оттенков, черные и опять-таки синие, стоимость от 1200 до 2000 рублей. Колготки на первоклашку, белые - от 100 рублей. Бантиков для торжественной линейки 1 сентября - масса. Стоимость их начинается от 50 рублей за лаконичные белые и до 300 рублей за огромный кружевной бант.

Куда же без бантика, особенно на торжественную линейку

Куда же без бантика, особенно на торжественную линейку

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Обувь для школьника - отдельная головная боль для родителей младших и средних классов. Если рубашку или сарафан еще можно взять на вырост, то с обувью дела обстоят сложнее. В первых-пятых классах я покупала по две пары за учебный год - нога у моего ребенка росла со страшной силой. Поэтому смысла в том, чтобы покупать дорогую обувь, лично я не видела. Выходом стали босоножки - их можно было брать на вырост, до весны хватало. Для себя я сделала вывод, что за обувью лучше идти в обувные магазины, где можно сразу взять и уличную, и на сменку, и для физры.

Главная проблема с обувью - она регулярно становится мала...

Главная проблема с обувью - она регулярно становится мала...

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

КАНЦТОВАРЫ К ШКОЛЕ

Ранец - всему голова! Помню, был у меня в начальной школе ранец, коричневый такой, с надписью «Азбука». Неубиваемый: я его швыряла, одноклассники его пинали, зимой я каталась на нем с горки, набивала его учебниками так, что с трудом застегивались пряжки. Не поверите - до сих пор жив, в нем хранятся некоторые мои школьные тетрадки. Конечно, по наследству я его не передала, страшненький, чего уж там.

Внешне рюкзаки могут не особо отличаться, однако один - особо прочный и ортопедический, а другой - просто рюкзак

Внешне рюкзаки могут не особо отличаться, однако один - особо прочный и ортопедический, а другой - просто рюкзак

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Зато сейчас у детей есть шикарный выбор: рюкзаки с супергероями, единорогами, пони, машинками, котиками… Родителей в этом разнообразии интересуют две вещи - цена и качество. И тут зависимость прямая. Рюкзаки среднего качества - 1100-1900 рублей, на стоимость влияет в том числе картинка: с популярными героями подороже. Самый дорогой рюкзак, который я нашла на школьном базаре, стоит 4500 рублей. Он усиленный, жесткость корпусу придают пластиковые вставки, спинка ортопедическая, лямки тоже какие-то особенные. Есть и другие модели такого же качества, чуть дешевле - 3400-4200. Старшеклассники, как правило, не ищут рюкзаки на школьных базарах, а покупают обычные.

Цена не такая милая, как котики, - 550 рублей, а все потому, что обложка кожаная, ударо- и царапино-стойкая

Цена не такая милая, как котики, - 550 рублей, а все потому, что обложка кожаная, ударо- и царапино-стойкая

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В рюкзаке должны быть: пенал с ручками-карандашами, тетрадки простые, тетради рабочие, учебники. Учебники выдают, а вот все остальное мы покупаем. Продвинутые родители еще в начале лета выяснили, какие именно рабочие тетради потребуются в новом учебном году, и заказали их через интернет на весь класс. Схема выгодная. Во-первых, изначально на сайтах стоимость ниже, чем в книжных магазинах, во-вторых, за оптовую закупку дают скидку, которая, правда, съедается стоимостью доставки. Но все равно родители имеют профит. Стоимость набора рабочих тетрадей у каждой школы и каждой параллели своя. Если заказывать на весь класс, то в моем случае стоимость комплекта составила 1500 рублей за шесть рабочих тетрадей по разным предметам. Чтобы разница была понятней: в прошлом году пришлось покупать тетрадь по химии взамен утерянной - 510 рублей как корова языком…

Пеналы лежат разные - от обычных, в одно отделение за 100 рублей, до таких навороченных, что я себе захотела, 400 рублей за пенал. Тетрадки обычные по 12-18 листов можно найти от пяти рублей за штуку. Цена на тетради по 48 листов начинается от 35 рублей. Обложки для тетрадей, тонкие, на тетрадку в 12-18 листов продаются упаковками, по 10 штук - 70 рублей за упаковку. Кстати, я нашла регулируемые обложки - их можно надеть как на тетрадку в 12 листов, так и на тетрадь в 48 страниц. Есть попрочнее обложки, одна стоит 10 рублей. Обложки на учебники брать заранее не советую: формат учебников разный, поэтому лучше покупать обложки после того, как их выдадут.

Ученикам часто приходится стирать неправильно написанное, поэтому обращайте внимание на качество бумаги

Ученикам часто приходится стирать неправильно написанное, поэтому обращайте внимание на качество бумаги

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Мешок для сменки стоит от 200 до 700 рублей, опять-таки зависит от качества. Чуть не забыла! - дневник. Сейчас, конечно, есть Дневник.ру - электронная платформа, но бумажный дневник полезней для младших школьников, лучше приучает к порядку. Итак, за дневник нужно заплатить от 50 рублей до 620 рублей. Да-да, не удивляйтесь - на цену влияет качество бумаги и обложка. За 450-620 рублей вы получите хорошую плотную бумагу и кожаную (!) обложку.

На ручки, ластики, карандаши, точилки, линейки, краски, кисточки, папки, цветную бумагу, клей и прочие необходимости отложите примерно тысячу рублей на первые две четверти. Если я увижу ластик, который можно приковать, например, к браслету и надеть на руку ребенку - сразу куплю три. Потому что все равно потеряет.

вопрос дня