Подготовка к школе 2020: в Хабаровске открылись школьные базары

Цены на школьных базарах-2020, как сказали продавцы, остались на уровне прошлого года Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Несмотря на коронавирус, подготовка к школе в Хабаровске идет полным ходом. Сколько же нужно отдать из семейного бюджета, чтобы собрать ребенка в школу? Журналист «Комсомолки» прошелся по школьным базарам, магазинам канцтоваров и торговым точкам, торгующим школьной одеждой и обувью. Думаю, родители в курсе, что цена на ту же одежду зависит от размера, качества материала и бренда. Итак, не за горами 1 сентября - пришла пора открывать кошельки!

Школьные базары в Хабаровске уже заработали Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

ФОРМА ШКОЛЬНАЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

У некоторых лицеев и гимназий есть собственный, строго оговоренный дизайн формы. Естественно, ее шьют на заказ, стоимость в таком случае у каждого класса своя. В магазинах можно найти форму серого, черного, синего цветов.

На школьном базаре в районе центрального рынка брюки на мальчика стоят от 1200 рублей (для первоклашки) до 1800 рублей (на 54-56 размер). Костюм-двойка - брюки плюс пиджак - обойдется в 3800-4500 рублей для младшего и среднего звена. На подростка - от 5500 до 6000 рублей. Костюм-двойка - брюки плюс жилет - можно купить за 2000-2300 рублей.

Рубашек и блузок потребуется минимум три штуки на год и четвертая - праздничная Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Рубашка классического покроя на первоклашку стоит от 500 рублей, на подростка - 800-1000 рублей. Само собой, покупкой одной рубашки вы не отделаетесь. Минимальный набор, как говорили мне мамы мальчиков, это две-три с коротким рукавом, одна с длинным и парадная - белая, хорошего качества. Не забудьте про галстук (обычный, галстук-бабочка), стоимость которого начинается от 300 рублей.

Явно праздничный вариант, но его тоже нужно иметь, чтобы прийти на линейку или собрание в честь Дня учителя красивым Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

ФОРМА ШКОЛЬНАЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

У девочек выбор пошире: можно ходить в юбке, сарафане, брюках. Правда, не все школы спокойно относятся к брюкам. Почему-то этот элемент одежды, переселившийся в женский гардероб полтора века назад, до сих пор вызывает неоднозначную реакцию у педагогов. Однако нигде я так и не нашла нормативных документов, прямо запрещающих ношение брюк. И когда моя дочь за неделю изорвала третью пару колготок, пошла и купила ей брюки. Без малого год мы держали оборону, потом от нас отстали. Кстати, на школьном базаре я не заметила брюк для девочек. Видимо, будем покупать в многочисленных шоурумах, как и в предыдущие годы.

Редкая мама останется равнодушной при виде такой формы Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Фасонов юбок множество: прямые, расклешенные, в складку, с оборками. Цена на школьную юбку варьируется от 700 до 1600 рублей в зависимости от размера и материала. Блузка, которых понадобится минимум три, стоит от 750 до 1500 рублей. Есть платья, напоминающие те, что девочки носили в советское время. Конечно, не такие уродливые и колючие - коричневых я не увидела, материал мягкий, приятный к телу - от 1500 до 2300 рублей. Платья можно носить как самостоятельную одежду, так и надеть сверху фартук (да, тот самый, советский) - черный, синий, белый, кружевной или тканевый. Сарафан - еще один вариант школьной формы. Есть серые различных оттенков, черные и опять-таки синие, стоимость от 1200 до 2000 рублей. Колготки на первоклашку, белые - от 100 рублей. Бантиков для торжественной линейки 1 сентября - масса. Стоимость их начинается от 50 рублей за лаконичные белые и до 300 рублей за огромный кружевной бант.

Куда же без бантика, особенно на торжественную линейку Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Обувь для школьника - отдельная головная боль для родителей младших и средних классов. Если рубашку или сарафан еще можно взять на вырост, то с обувью дела обстоят сложнее. В первых-пятых классах я покупала по две пары за учебный год - нога у моего ребенка росла со страшной силой. Поэтому смысла в том, чтобы покупать дорогую обувь, лично я не видела. Выходом стали босоножки - их можно было брать на вырост, до весны хватало. Для себя я сделала вывод, что за обувью лучше идти в обувные магазины, где можно сразу взять и уличную, и на сменку, и для физры.

Главная проблема с обувью - она регулярно становится мала... Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

КАНЦТОВАРЫ К ШКОЛЕ

Ранец - всему голова! Помню, был у меня в начальной школе ранец, коричневый такой, с надписью «Азбука». Неубиваемый: я его швыряла, одноклассники его пинали, зимой я каталась на нем с горки, набивала его учебниками так, что с трудом застегивались пряжки. Не поверите - до сих пор жив, в нем хранятся некоторые мои школьные тетрадки. Конечно, по наследству я его не передала, страшненький, чего уж там.

Внешне рюкзаки могут не особо отличаться, однако один - особо прочный и ортопедический, а другой - просто рюкзак Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Зато сейчас у детей есть шикарный выбор: рюкзаки с супергероями, единорогами, пони, машинками, котиками… Родителей в этом разнообразии интересуют две вещи - цена и качество. И тут зависимость прямая. Рюкзаки среднего качества - 1100-1900 рублей, на стоимость влияет в том числе картинка: с популярными героями подороже. Самый дорогой рюкзак, который я нашла на школьном базаре, стоит 4500 рублей. Он усиленный, жесткость корпусу придают пластиковые вставки, спинка ортопедическая, лямки тоже какие-то особенные. Есть и другие модели такого же качества, чуть дешевле - 3400-4200. Старшеклассники, как правило, не ищут рюкзаки на школьных базарах, а покупают обычные.

Цена не такая милая, как котики, - 550 рублей, а все потому, что обложка кожаная, ударо- и царапино-стойкая Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В рюкзаке должны быть: пенал с ручками-карандашами, тетрадки простые, тетради рабочие, учебники. Учебники выдают, а вот все остальное мы покупаем. Продвинутые родители еще в начале лета выяснили, какие именно рабочие тетради потребуются в новом учебном году, и заказали их через интернет на весь класс. Схема выгодная. Во-первых, изначально на сайтах стоимость ниже, чем в книжных магазинах, во-вторых, за оптовую закупку дают скидку, которая, правда, съедается стоимостью доставки. Но все равно родители имеют профит. Стоимость набора рабочих тетрадей у каждой школы и каждой параллели своя. Если заказывать на весь класс, то в моем случае стоимость комплекта составила 1500 рублей за шесть рабочих тетрадей по разным предметам. Чтобы разница была понятней: в прошлом году пришлось покупать тетрадь по химии взамен утерянной - 510 рублей как корова языком…

Пеналы лежат разные - от обычных, в одно отделение за 100 рублей, до таких навороченных, что я себе захотела, 400 рублей за пенал. Тетрадки обычные по 12-18 листов можно найти от пяти рублей за штуку. Цена на тетради по 48 листов начинается от 35 рублей. Обложки для тетрадей, тонкие, на тетрадку в 12-18 листов продаются упаковками, по 10 штук - 70 рублей за упаковку. Кстати, я нашла регулируемые обложки - их можно надеть как на тетрадку в 12 листов, так и на тетрадь в 48 страниц. Есть попрочнее обложки, одна стоит 10 рублей. Обложки на учебники брать заранее не советую: формат учебников разный, поэтому лучше покупать обложки после того, как их выдадут.

Ученикам часто приходится стирать неправильно написанное, поэтому обращайте внимание на качество бумаги Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Мешок для сменки стоит от 200 до 700 рублей, опять-таки зависит от качества. Чуть не забыла! - дневник. Сейчас, конечно, есть Дневник.ру - электронная платформа, но бумажный дневник полезней для младших школьников, лучше приучает к порядку. Итак, за дневник нужно заплатить от 50 рублей до 620 рублей. Да-да, не удивляйтесь - на цену влияет качество бумаги и обложка. За 450-620 рублей вы получите хорошую плотную бумагу и кожаную (!) обложку.

На ручки, ластики, карандаши, точилки, линейки, краски, кисточки, папки, цветную бумагу, клей и прочие необходимости отложите примерно тысячу рублей на первые две четверти. Если я увижу ластик, который можно приковать, например, к браслету и надеть на руку ребенку - сразу куплю три. Потому что все равно потеряет.