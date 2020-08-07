Феномен Дегтярева: развитие Хабаровского края вышло на новый уровень

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского края

Последнего сместили с поста в связи с утратой доверия после того, как его арестовали на два месяца по подозрению в организации убийств бизнесменов в середине нулевых. Позже лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что будет выдвигать Дегтярева на выборы губернатора Хабаровского края. Что ждет Хабаровский край, какие дивиденды от назначения Дегтярева смогут получить жители этого региона и приживется ли ставленник Кремля в этом далеком краю – об этом мы поговорили с дальневосточными и федеральными экспертами.

Приехал не митинговать, а работать

Михаил Дегтярев, прибывший в регион на следующий день после назначения, сразу заявил, что не собирается сидеть «сложа руки». Несмотря на то, что встретили его в Хабаровске не очень приветливо и потребовали возвращаться домой, новый врио ответил, что на провокации не отвечает и продолжит делать работу, которую ему доверили. Среди других дел Дегтярева уже можно отметить несколько визитов высокопоставленных чиновников в Хабаровский край.

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского края

Так, в регионе побывал министр энергетики России Александр Новак, который прилетал в Хабаровск по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Последний пообещал выделить региону 1,3 млрд рублей на возмещение убытков от коронавируса. «Обсудим с ним вопросы энергетики Хабаровского края, топливно-энергетического комплекса», - пояснил Дегтярев прилет Новака.

Кроме того, врио губернатора договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным о поставках оборудования и лекарств. Глава края ответил, что у Москвы имеется возможность прислать в Хабаровск медиков и оборудование для борьбы с коронавирусом. «Собянин обещал из своих запасов нам прислать и оборудование, и лекарства очень дорогие, которые используются для лечения уже тяжело больных», - добавил он.

Также на горизонте и возможный приезд главы правительства Михаила Мишустина в край. В ближайшее время премьер отправляется в масштабную рабочую поездку по Дальнему Востоку - от Анадыря до Благовещенска. Еще точно не ясно, есть ли в графике Хабаровск, но эксперты уже отмечают особую важность визита второго лица государства в протестно настроенный город.

Обезглавленный край хуже анархии

В Хабаровском крае чуть было не наступил полный управленческий хаос. Это когда приостанавливаются все платежи, а соответственно и все процессы по реализации повседневных задач, по строительству социальных объектов в рамках нацпроектов и многим другим важным для края делам. Все эти важные постановления подписывает только губернатор либо врио главы, официально назначенный. Но пока народ митинговал у здания краевого правительства, регион на 11 дней остался не просто без руководителя, на 11 дней замерла экономика региона и социальная сфера. «Если нужны средства из резервного фонда, еще что-то, то без подписи губернатора невозможно это сделать», — разводили руками чиновники края. А врио все не было.

Фото: TASS

Ждать решения по делу Сергея Фургала край не мог: день ото дня росла кипа бумаг, нуждающихся в подписи главы или исполняющего обязанности. Во время несанкционированных митингов, жители края объявляли, что желают нового главу из оппозиционной партии. Человека, который будет так же, как и его предшественник решать проблемы и общаться с населением. Именно желание самих хабаровчан учел президент России Владимир Путин, принимая решения о назначении врио губернатора Хабаровского края члена ЛДПР Михаила Дегтярева.

«Михаил Владимирович, это работа в прямом смысле слова в интересах людей. Хабаровский край - один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков, способностей, талантов, это работа в прямом смысле слова в интересах людей. Хабаровский край - один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков, способностей, талантов», — поставил задачу перед Михаилом Дегтяревым глава государства.

После этих напутственных слов каждому стало ясно, что на повестке стоит стабилизация работы правительства региона, борьба с пандемией коронавируса и обеспечение дальнейшего социально-экономического развития края.

Почему Дегтярев?

До своего назначения Дегтярев возглавлял Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Именно в статусе депутата новый врио посещал Хабаровск 5 сентября 2019 года. Тогда Дегтярев вместе с Фургалом участвовал в церемонии открытия международного турнира по хоккею с мячом «Супер Bandy 2019». Помимо этого, он проинспектировал спортивные объекты краевой столицы и поддержал представителей ЛДПР перед выборами в краевой парламент.

Фото: TASS

Как депутат Госдумы, Михаил Дегтярев отметился предложением ряда законотворческих инициатив. Так, в 2012 году он разработал законопроект о предоставлении федерального материнского капитала за рождение либо усыновление первого ребёнка. В 2013 – подготовил проект федерального закона о бесплатном Wi-Fi доступе на территории вузов. В 2014 – предложил ввести День трезвости, в 2017 – создать Министерство туризма, чтобы заменить не имеющий достаточных полномочий и права законодательной инициативы Ростуризм. Отметился Михаил и как неравнодушный человек. В 2019 году он помог хабаровчанке Олесе Смирновой вернуть ребенка, которого отец втайне увез в США. По словам матери, именно благодаря своевременной поддержке Дегтярева ей удалось вернуть дочь домой.

Первые шаги в регионе

Но гораздо более показательны первые шаги Михаила на посту главы Хабаровского края. В первые дни после приезда он пообщался с горожанами по время прогулки по набережной и выслушал представителей различных политических движений.

«Мы ждем от Михаила диалога с населением через представителей партий и профсоюзов, а также любых общественных организаций», - высказал свои ожидания первый секретарь краевого комитета КПРФ Петр Переверзенцев.

И Дегтярев этой рекомендации последовал. С первых дней врио приглашал инициативных жителей края, в том числе и недовольных его назначением, в общественный совет, который поможет назначенцу лучше вникнуть в проблемы региона.

- Мне импонирует, что на своей странице в соцсети Михаил Дегтярев заявил, что будет равняться на Алексея Клементьевича Черного, который руководил краем в 1962-70 годах», – подчеркнул коммунист Переверзенцев.

Высказался о назначении и исполняющий полномочия секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максим Иванов. По его мнению, уроженцу Самарской области необходимо в кратчайшие сроки ознакомиться с реальным положением дел в Хабаровском крае.

– Необходимо услышать запрос от живущих здесь людей и сразу приступать к его решению в полях, привлекать внимание сюда федерального центра для улучшения объективно существующей обстановки, – рассказал Максим Иванов.

Этот совет врио губернатора также принял во внимание, отправившись сразу в рабочую поездку по населенным пунктам края. Так, Михаил Дегтярев проверил подготовку к зиме северных районов края, а также посетил Комсомольск-на-Амуре, предложив сделать населенный пункт «Городом трудовой славы».

Решать конкретные проблемы призвал Дегтярева справедливоросс Игорь Глухов. Его позиция такова: если жизнь в крае будет улучшаться, то и его жители кандидатуру главы региона примут.

– Врио губернатора следует посмотреть проблематику, познакомиться с ответственными за отрасль и выработать план решения, – посоветовал Игорь Глухов.

Не оглядываясь назад

Впрочем, революционных решений Михаил Дегтярев не принимает. Считая себя приемником Сергея Фургала, он продолжает вести дела однопартийца, оказавшегося под следствием. По словам Михаила, для него арест коллеги тоже был большой неожиданностью.

Фото: TASS

– Я лично знаком с Сергеем Фургалом. Мы два созыва вместе с ним работали в Госдуме. Мы коллеги, я был у него в гостях. Поэтому всё, что с ним произошло, мне небезразлично, — обратился Михаил к представителям СМИ.

Также Дегтярев подчеркнул, что до выборов губернатора края, которые могут состояться в сентябре 2021 года, он на посту главы региона намерен принести региону столько пользы, сколько сможет. По мнению врио, доверие президента и его готовность на диалог в этом деле станет хорошим подспорьем для развития Хабаровского края.

- Это уникальная ситуация, когда президент готов принять все предложения через месяц. Я уверен, часть он завизирует, по части — даст поручения, где-то деньги дополнительные может выделить краю. Я буду к этому очень сильно готовиться и глубоко погружаться, — заявил Михаил Дегтярёв. — Я тут не для политики, а для управления.