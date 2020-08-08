И снова-здорово: В Хабаровске идет массовая эвакуация из отелей Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Как сообщает наш корреспондент как минимум в нескольких отелях Хабаровска, расположенных практически на красной линии, идет массовая эвакуация постояльцев и персонала. К гостиницам прибыли дежурные наряды полиции и пожарные. Людей выводят на улицы, здания обследуют специалисты.

И снова-здорово: В Хабаровске идет массовая эвакуация из отелей Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Причина по данным «КП-Хабаровск» в электронных письмах с угрозой минирования, которые сегодня утром получили руководители организаций. Источник сообщает что только из отеля «Верба» на улицу вывели 50 человек, из них 18 это персонал. Так же начата эвакуация в отеле «Хабаровск Сити» там сейчас проживает около 30 гостей.

И снова-здорово: В Хабаровске идет массовая эвакуация из отелей Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

- Еще один отель на улице Ленина проверил электронную почту и тоже начали выводить людей, - сообщает источник. – Остальные гостиницы видимо электронную почту пока не проверили, поэтому эвакуация из них пока не начата. Впрочем, это дело времени. У меня нет точной информации что угрозы в электронных письмах пришли во все гостиничные комплексы Хабаровска, но основываясь на аналогичной ситуации с торговыми центрами это можно предположить с высокой долей вероятности.

И снова-здорово: В Хабаровске идет массовая эвакуация из отелей Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Напомним, что не так давно краевой центр буквально захлестнула волна ложных минирований. Вначале неизвестные «террористы» рассылали электронные письма в торговые центры. Затем в школы и детские сады. Однако с закрытием этих учреждений на карантин и концом учебного года волна ложных сообщений о взрывных устройствах понемногу стихла. Сейчас возобновилась вновь. Проблемой занимаются правоохранительные органы, которые уже нашли и наказали некоторых «минеров».

И снова-здорово: В Хабаровске идет массовая эвакуация из отелей Фото: Михаил СЕРГЕЕВ