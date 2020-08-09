Хабаровчанин более двух часов, удерживал в заложниках собственную мать и малолетних племянников

Штурм продолжался почти два часа Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

История, едва не обернувшаяся трагедией, произошла накануне вечером в доме на улице Волочаевской в краевой столице. Главным героем ее стал сорокалетний хабаровчанин, проживающий, в квартире на четвертом этаже дома вместе со своей матерью – шестидесятипятилетней пенсионеркой. Именно она и трое ее внуков – 13-летний мальчик и две девочки восьми и пяти лет – племянники буяна - стали жертвами своего родственника.

Вызов на пульт дежурного пришел в половине девятого вечера Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Нелады в поведении мужчины родные заметили еще накануне. Фигурант был беспокоен и раздражителен, жаловался на бессонницу, говорил о несуществующих событиях. В пятницу родственники были вынуждены забрать его с рабочего места, где он трудился в должности кладовщика. По словам матери, родные пытались успокоить мужчину домашними средствами, но, ни препараты, ни легкий алкоголь ему не помогли. Кстати, по словам родственников, спиртным мужчина не злоупотреблял.

Тревожный звонок на пульт дежурного поступил около половины девятого вечера в субботу 8 августа. Пожилая хабаровчанка пожаловалась на буйство своего сына, от которого вынуждена была укрыться вместе с внуками в одной из комнат своей трехкомнатной квартиры. Буян пытался выломать дверь комнаты, но та устояла. Перепуганная пенсионерка забаррикадировала дверь так, что потом не смогла открыть ее даже сама. Отчаявшись добраться до родственников, мужчина взялся за мебель в квартире.

Массивную металлическую дверь вскрывали спасатели Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

- Он громил мебель, сорвал кухонные шкафы, выкидывал в окно вещи, посуду, детские игрушки и горшки с цветами, - рассказал очевидец произошедшего. – Кричал из окна непотребства.

Прибывшему на место ЧП наряду полиции мужчина, через запертую дверь представился сначала офицером ФСБ, а потом владельцем компании Apple и угрожал автоматом «Калашникова».

- Один из сотрудников блокировал окна и балконную дверь снаружи, - рассказал очевидец произошедшего. – Несмотря на то, что квартира на четвертом этаже, возле нее есть двухэтажная пристройка, как раз под балконом. Выпрыгнуть оттуда здоровому человеку вряд ли придет в голову, но в измененном состоянии от человека всего можно ожидать.

Сотрудники полиции произвели задержание Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

К тому времени сотрудникам правоохранительных органов было уже очевидно – мужчина не в себе. На помощь вызвали городских спасателей и психиатрическую бригаду. Штурм квартиры продолжался около двух часов. Большую часть этого времени заняло вскрытие массивной входной двери. Потерявшего связь с реальностью хабаровчанина доставили сначала в отдел полиции, а после передали в руки медиков. Ранее на учете в специальных учреждениях он не состоял.

В 22:30 спасательная операция была завершена. Пенсионерка и дети не пострадали. Вопрос о том, будет ли предъявлено обвинение мужчине остается открытым.