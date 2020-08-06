Юрий Трутнев призвал дополнительно поддержать авиакомпании Дальнего Востока и Арктики

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проанализировать эффективность существующей поддержки авиакомпаний Дальнего Востока и Арктики и предложить дополнительные меры, которые бы способствовали бесперебойной работе авиаперевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного полпредства по итогам совещания Трутнева с главами регионов ДФО.

«Нужно проанализировать, какой объем средств необходимо предоставить из федерального бюджета для поддержки авиаперевозчиков. По итогам анализа разработать предложения по мерам поддержки и сделать соответствующий доклад в правительство. Мы не можем остановить транспортное сообщение. Это совершенно невозможно», - заявил на совещании Юрий Трутнев.

Провести анализ и подготовить предложения решения проблемы поручено Росавиации совместно с Минэкономразвития России и авиакомпаниями, работающими на территории Дальнего Востока и Арктики.

Отметим, что в условиях пандемии коронавируса авиатранспортная отрасль столкнулась с беспрецедентным снижением пассажиропотока, ростом операционных издержек и оказалась в числе наиболее пострадавших секторов экономики страны.

«Объем авиаперевозок на Дальнем Востоке сократился. Компании понесли убытки, что сказалось не только на их финансовом положении, но и отразилось на жизни людей, работающих в отрасли», - отметил вице-премьер.

Так, по данным Минвостокразвития, объем пассажирских перевозок дальневосточных авиакомпаний в марте-мае 2020 сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Авиаперевозчики полностью взяли на себя затраты на содержание авиапарка, лизинг, однако ни одна из компаний Дальнего Востока или Арктики не отменила запланированные ранее рейсы по собственной инициативе, рассказал глава министерства Александр Козлов.

Как сообщил на совещании член Совета Федерации Анатолий Широков, общая сумма убытков только девяти региональных авиакомпаний ДФО и Арктики в период с марта по май составила около 4,3 млрд рублей. В полпредстве сообщили, что всем им будет выдана субсидия в размере 176,1 млн рублей (4% от суммы убытков).

Кроме того на совещании обсуждалась стоимость авиационного топлива. В аэропортах Дальнего Востока керосин стоит в два раза дороже, чем в центральной части России. Юрий Трутнев распорядился также найти выход из этой проблемы.

«На Дальнем Востоке цена на керосин должна быть такая же, как в центральной части России, и нужно думать, как сделать цену конкурентоспособную со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», - заявил вице-премьер.

В сообщении уточняется, что ранее федеральные власти уже утвердили комплекс мер для поддержки авиационной отрасли России, однако они, в основном, ориентированы на господдержку крупных авиакомпаний.