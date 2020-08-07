Кабмин выделили более 3 млрд рублей Хабаровскому краю на строительство дамбы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств Хабаровскому и Красноярскому краям на строительство инженерных сооружений для защиты от наводнений. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Деньги распределят из федерального бюджета на период 2021-2022 годов. Краснодарскому краю направят более 69 млн рублей, Хабаровскому - более 3 млрд рублей. На них планируют построить дамбы, укрепить береговые линии», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в 2019 году из-за сильных паводков на Дальнем Востоке в зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Комсомольск-на-Амуре пострадал наиболее сильно, в городе были подтоплены десятки частных и многоквартирных домов.

Весной 2020 года президент России Владимир Путин распорядился профинансировать восстановление транспортной инфраструктуры, пострадавшей от паводков прошлого года, в четырех дальневосточных регионах.

Чтобы избежать таких бедствий в будущем, в Комсомольске-на-Амуре будет возведен комплекс гидротехнических сооружений, который позволит уберечь от паводков сразу несколько поселений и районов. Ожидается, что новые сооружения защитят поселок имени Менделеева и поселок Победа, а также микрорайоны Парковый и Парус. На этой территории находится 1,6 тысячи жилых домов и проживает порядка 10 тысяч человек. В связи с этим ущерб от возможных наводнений оценивается более чем в 12 млрд рублей.

Напомним, на прошлой неделе врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отмечал проблемы со сроками строительства дамбы на правом берегу реки Силинки в Комсомольске-на-Амуре. Он напомнил, что работы должны были проходить в три этапа, однако после завершения первого договор с подрядчиком был расторгнут из-за нарушения и несоблюдения сроков выполнения работ. В настоящее время степень технической готовности дамбы составляет 78,4%.