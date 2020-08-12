Опасения и реальность: будут ли массовые увольнения на комсомольской «Амурстали»?

В сентябре вопрос смены наименования завода действительно будет вынесен на обсуждение участников ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» в рамках годового собрания. Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

По словам анонимных металлургов, цитируемых краевыми и федеральными СМИ, им якобы предлагают уволиться, чтобы в дальнейшем заново трудоустроить их на уже юридически новое предприятие. Надо ли говорить, что такое предложение людей испугало.

В сентябре вопрос смены наименования завода действительно будет вынесен на обсуждение участников ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» в рамках годового собрания. «ТОРЭКС» собрались переименовать в «Амурсталь» (на сегодня «Амурсталь» — это только коммерческое наименование). Ранее, как вы помните, завод назывался «Амурметаллом» и после покупки «ТОРЭКСом» тоже переименовывался. При такой процедуре люди могли перейти на новое предприятие уволившись либо посредством перевода. Но если в 2017-м году после покупки активов завода речь шла о смене юрлица, то сейчас готовятся к другой процедуре — смене названия юрлица. А это никак повлияет на текущие трудовые отношения. У завода просто сменится организационно-правовая форма работы, и перезаключать трудовые договоры с сотрудниками не потребуется.

Сотрудники завода, которые вышли с нами на связь, не подтверждают, что им поступали предложения уволиться. Хотя кое-кто отметил, что такие слухи ходили, мол, «будет как в прошлый раз».

Некие панические настроения неназываемых сотрудников, транслируемые рядом изданий, подогревают комментариями по сложившейся ситуации со стороны отраслевого объединения переработчиков лома «Руслом.ком». Так, его директор Виктор Ковшевный озвучил информацию, что «ранее на заводе трудились около 4 тысяч рабочих, а в последние дни работы предприятия там уже работали до 2 тысяч человек». Однако по официальным данным, что два месяца назад, что сейчас трудится около 3-х тысяч человек.

По данным пресс-службы предприятия, никаких поводов для паники у заводчан нет.

— Отношения работников и работодателей регулируются Трудовым кодексом. Руководство нашего предприятия чётко придерживается законов и, соответственно, никто не может быть принужден к увольнению. А заявленная смена наименования юрлица, владеющего заводом не является сменой его организационно-правовой формы, и, соответственно, юридического статуса, — прокомментировала пресс-служба завода «Амурсталь».