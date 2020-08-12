Коронавирус в ЕАО 2020: последние новости на 12 августа

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило пятьсот Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

По данным на утро 12 августа 2020 года, в Еврейской автономной области число заболевших COVID-19 достигло 568. Из них выздоровели 505, скончались восемь, остальные получают лечение. 18 человек госпитализированы в коронавирусные стационары, 37 больных лечатся на дому амбулаторно. За сутки в области зарегистрировали четыре новых случаев заболевания.

Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в ЕАО: Яндекс-коронавирус

- В областной инфекционной больнице находятся 24 пациента, в том числе 17 с верифицированным диагнозом коронавирусная инфекция. В больнице города Облучье изолированы пять человек: один - с подтвержденным COVID-19, остальные - контактные лица на карантине, - рассказали в областном оперативном штабе по коронавирусу.

Коечный фонд для больных COVID-19 заполнен на 16,1% (занято 29 мест из 180). На домашнем карантине остаются 73 человека. За последние сутки в регионе проведен 231 тест на новую коронавирусную инфекцию.

К слову, во всех больницах ЕАО госпитализированы с пневмониями 55 человек, в том числе шесть детей. Лечение с использованием аппарата искусственной вентиляции легких получает один взрослый с диагностированным COVID-19.